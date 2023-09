HSI odpowiada szefowej KE: Na unijnym forum wciąż aktywni są zwolennicy polowań na wilki powiązani z lobby łowieckim

"Na unijnym forum wciąż aktywni są zwolennicy polowań na wilki powiązani z lobby łowieckim. Ostatnie lata dowodzą, że problem stanowią nie wilki, ale nieprawdziwe informacje na ich temat" - przekazała PAP Iga Głażewska, dyrektorka Humane Society International (HSI) w Polsce, organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. W ten sposób odniosła się do zapowiedzianej przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen zmiany statusu ochrony wilków.

W 2022 r. na terenie posiadłości szefowej Komisji Europejskiej w Beinhorn w Dolnej Saksonii wilk zagryzł jej ulubionego kucyka Dolly. Von der Leyen hoduje konie oraz kuce i jest wielką pasjonatką jeździectwa.

Media informowały po tym wydarzeniu, że Ursula von der Leyen wypowiedziała wojnę wilkom, bo zarządziła szczegółowe dochodzenie w sprawie zagrożenia, które rzekomo stwarzają te zwierzęta w Unii Europejskiej.

Wilki w niektórych regionach Europy stały się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i ludzi - stwierdziła w poniedziałek von der Leyen. Dodała, że KE rozpoczęła konsultacje ws. populacji tego gatunku w Europie i po ich zakończeniu nie wyklucza zmiany statusu ochrony wilka w Unii Europejskiej.

"Skupienie watah wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i potencjalnie także dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań tam, gdzie jest to konieczne. Rzeczywiście obecne prawodawstwo UE już im to umożliwia" - mówiła von der Leyen.

"W sieci krążą zdjęcia i filmy, przypisywane wilkom w Polsce czy Niemczech, w rzeczywistości jednak okazuje się, że nagrania pochodzą z dalekiej Rosji albo pokazują psy ras przypominających wilki. UE powinna stać na straży wilka, utrzymać najwyższy status jego ochrony i walczyć z dezinformacją" - mówi w rozmowie z PAP Iga Głażewska, dyrektorka Humane Society International (HSI).

"Podobnie w Polsce - nie ma wątpliwości, że ścisła ochrona gatunku powinna być podtrzymana, a wilki nie stanowią śmiertelnego zagrożenia, jak próbuje się często wmówić opinii publicznej" - dodała.

"Wilki pełnią bardzo istotną rolę w przyrodzie, ograniczając liczebność gatunków uznawanych za problemowe z punktu widzenia upraw rolnych i leśnych. Tym samym wyręczają myśliwych. I być może to właśnie rzekoma +konkurencja+ o jelenie i sarny przeszkadza zwolennikom przywrócenia polowań? A może chodzi o odhaczenie kolejnego zabitego gatunku i zdobycie trofeum?" - mówi w komentarzu przedstawicielka HSI.

Humane Society International (HSI) to międzynarodowa organizacja założona w 1991 roku, zajmująca się ochroną zwierząt i walką o ich bardziej humanitarne traktowanie. Humane Society International wraz z organizacjami partnerskimi stara się wypracować długoterminowe rozwiązania typowych problemów zwierzęcych i promować zasady etyki, szacunku i współczucia dla wszelkiego życia. Jest jedną z najbardziej znanych organizacji tego typu na świecie.

