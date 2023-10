Human Right Watch: Odcięcie komunikacji w Strefie Gazy grozi ukryciem masowych okrucieństw

Odcięcie telekomunikacji i Internetu w Strefie Gazy, intensywnie ostrzeliwanej przez izraelskie wojsko, może "posłużyć się jako przykrywka dla masowych okrucieństw" – ostrzegła w sobotę organizacja praw człowieka Human Rights Watch.

"To zablokowanie dostępu do informacji może służyć jako przykrywka dla masowych okrucieństw i przyczynić się do bezkarności za łamanie praw człowieka" - napisała w komunikacie HRW.

Wcześniej w piątek rzecznik sił izraelskich, kontradmirał Daniel Hagari, zapowiedział rozszerzenie operacji militarnej w Strefie Gazy. Jednocześnie dostawcy usług telekomunikacyjnych w palestyńskiej eksklawie przekazali, że w wyniku intensywnych bombardowań przestały działać telefony komórkowe i Internet.