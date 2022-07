Human Rights Watch: Rosjanie przetrzymują i torturują mieszkańców południa Ukrainy

Siły rosyjskie bezprawnie przetrzymują i torturują cywilnych mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy – poinformowała w sobotę organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch.

"Wśród udokumentowanych przez nas oczywistych zbrodni wojennych są tortury, nieludzkie traktowanie i arbitralne zatrzymania. Władze rosyjskie muszą natychmiast zaprzestać takich nadużyć i zrozumieć, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - poinformowała Julia Gorbunowa z HRW.

HRW przeprowadziła rozmowy z 71 osobami z Chersonia, Melitopola, Berdiańska, Skadowska i 10 innych miast w obwodach chersońskim i zaporoskim. Opisali oni 42 przypadki zniknięcia cywilów, ich arbitralnego przetrzymywania - czasem bez możliwości komunikacji - i torturowania wielu z nich.

Organizacja udokumentowała tez przypadki torturowania trzech żołnierzy obrony terytorialnej, z których dwóch zmarło.

Według HRW celem tych działań jest uzyskanie informacji i zastraszenie mieszkańców, by pogodzili się z okupacją.

Opisane przypadki tortur obejmowały długotrwałe bicie oraz w niektórych przypadkach rażenie prądem. Wśród spowodowanych na skutek tortur obrażeń wymieniano m.in. złamania żeber i innych kości, wybite zęby i poważne poparzenia.

Osoby, które przetrzymywano, mówiły, że przez cały czas były skrępowane i miały zasłonięte oczy, a także dawano im bardzo mało jedzenia i wody. Co najmniej jednego cywila siłą przewieziono na Krym, gdzie zmuszono go do wykonywania "prac poprawczych".

Bezprawnie zatrzymywano m.in. dziennikarzy, działaczy społecznych, uczestników demonstracji i miejscowych urzędników, a o miejscu ich pobytu do tej pory nic nie wiadomo. Czasem zwalniano ludzi dopiero po podpisaniu przez nich dokumentu o "współpracy".