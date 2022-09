Huragan Fiona zmierza w kierunku wschodniej Kanady

Huragan Fiona, który wcześniej przeszedł nad wyspami Morza Karaibskiego, wyrządzając tam poważne zniszczenia i powodując co najmniej 5 ofiar śmiertelnych, przesuwa się stale w kierunku północno zachodnim i według prognoz w sobotę rano dotrze do wybrzeży wschodniej Kanady.

Po drodze Fiona, jako huragan kategorii 4, zaatakowała w piątek archipelag Bermudów, gdzie jednak nie wyrządziła większych szkód.

Według amerykańskiego Centrum ds. Huraganów wichura osiąga obecnie szybkość ok. 205 km/godz. Huragan znajduje się obecnie w odległości ok. 595 km na południowy wschód od wybrzeży kanadyjskiej Nowej Szkocji i przesuwa się w tempie ok. 65 km/godz w kierunku północno wschodnim.

Przesuwając się na północ Fiona stopniowo jednak słabnie i obecnie jest huraganem kategorii 3. Meteorolodzy przewidują, że po dotarciu do wschodniej Kanady Fiona przekształci się w post-tropikalny cyklon.

Władze kanadyjskie zarządziły pogotowie dla dużych obszarów wybrzeża Nowej Szkocji a także dla Wyspy Księcia Edwarda i Nowej Fundlandii. Uprzedzono ludność aby była gotowa udać się do tymczasowych schronisk.

"To będzie bez wątpienia jeden z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszy, post-tropikalny cyklon, jaki kiedykolwiek nawiedził tą część naszego kraju" - powiedział Ian Hubbard, meteorolog z Kanadyjskiego Centrum ds. Huraganów w Dartmouth, w Nowej Szkocji.

