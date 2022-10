Huragan Julia zmierza w kierunku Nikaragui

Tropikalny sztorm Julia, który w sobotę przekształcił się w huragan, przeszedł nieco na południe od należacej do Kolumbii wyspy San Andres i zmierza w kierunku wschodnich wybrzeży Nikaragui. Szybkość wiatru przekracza obecnie 120 km/godz - poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów (NHC).

Władze państw Ameryki Środkowej ogłosiły stan pogotowia bowiem huragan może zagrozić całemu regionowi.

W Nikaragui władze wezwały wszystkie jednostki pływające do szukania schronienia w portach. Do najbardziej zagrożonych rejonów skierowano wojsko w celu pomocy w ewakuacji ludności. Zorganizowano sieć ok. 118 tymczasowych schronisk. Najbardziej zagrożone są nadmorskie miasta Bluefields i Pearl City a także łańcuchy przybrzeżnych wysepek.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił stan "najwyższego pogotowia" dla wysp San Andres i Providencia i zaapelował do hotelarzy aby byli gotowi udzielić tymczasowego schronienia okolicznej ludności. Na San Andres ogłoszono godzinę policyjną i zamknięto lotniska.

NHC ostrzegł, że ulewne deszcze towarzyszące huraganowi mogą spowodować tzw. błyskawiczne powodzie i lawiny błotne.

Według prognoz Julia, po przejściu nad Nikaraguą, osłabnie i będzie przesuwać się w niedzielę i poniedziałek na północ nad Hondurasem, Salwadorem i Gwatemalą.

