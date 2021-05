ICAO przygotuje raport ws. wymuszenia lądowania samolotu Ryanair w Mińsku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzi dochodzenie i ogłosi raport ws. wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku w niedzielę. Taką decyzję podjęto w czwartek na posiedzeniu Rady ICAO.

Rada, w której skład wchodzi 36 państw, wyraziła "poważne zaniepokojenie" w związku z wymuszonym przez władze Białorusi lądowaniem samolotu Ryanair w Mińsku i postanowiła przeprowadzić dochodzenie ustalające fakty. Śledztwo typu "fact finding investigation" będzie się odbywać w oparciu o art. 55e Konwencji Chicagowskiej - napisano w komunikacie przesłanym m.in. do PAP.

Artykuł ten stanowi, że Rada może badać na żądanie któregokolwiek z państw uczestniczących w ICAO "sytuację mogącą wywołać przeszkody, dające się uniknąć w międzynarodowej żegludze powietrznej i po przeprowadzeniu takiego dochodzenia ogłaszać sprawozdania". Jak wynika z informacji udzielonej PAP, na zastosowaniu tego właśnie artykułu zależało Polsce.

"Rada zdecydowała, że wszystkie istotne fakty powinny zostać oficjalnie ustalone podczas dochodzenia prowadzonego przez Sekretariat ICAO" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący Rady ICAO, Salvatore Sciacchitano.

W Radzie ICAO jest reprezentowanych 36 państw. Polska nie jest obecnie członkiem Rady, ale została zaproszona do udziału w czwartkowym posiedzeniu ze względu na to, że samolot Ryanair lotu FR 4978 jest zarejestrowany w Polsce. W czwartkowym posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni przedstawiciele Irlandii, Litwy i Białorusi.

W czwartkowym posiedzeniu Rady ICAO Polskę reprezentowali szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Jak podało w czwartek polskie Ministerstwo infrastruktury, po wysłuchaniu wyjaśnień strony białoruskiej i stanowisk przedstawionych przez Polskę, Litwę oraz Irlandię, zdecydowana większość członków Rady kierunkowo poparła stanowisko o podjęciu przez ICAO badania sprawy incydentu na Białorusi. Oznacza to, że badanie przedmiotowego incydentu będzie rzetelnie przeprowadzone przez niezależną agendę wyspecjalizowaną ONZ - zaznaczono.

"Decyzja Rady ICAO to sukces Polski. Większość państw poparła nasz wniosek, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie incydentu lotniczego na Białorusi" - ocenił Piotr Samson.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie oraz jego partnerkę, obywatelkę Federacji Rosyjskiej. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny, która należy do zarejestrowanej w Polsce spółki Ryanair Sun.

"Na czwartkowym posiedzeniu Rady kierownictwo ICAO wyraziło przekonanie, że konieczne jest ustalenie faktów odnośnie do tego, co się wydarzyło, a także stwierdzenie, czy doszło do naruszenia międzynarodowego prawa lotniczego po stronie któregokolwiek państwa członkowskiego ICAO, w tym - Konwencji Chicagowskiej i aneksów do niej" - napisano w czwartkowym oświadczeniu. Podkreślono też, że wszystkie państwa członkowskie organizacji oraz "inni interesariusze" zostali wezwani do współpracy podczas dochodzenia.

Specjaliści prowadzący dochodzenie będą mogli występować o przekazanie im wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania końcowego. Raport opracowany przez sekretariat ma być gotowy na następne posiedzenie Rady w bieżącej sesji.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO.

Przywódcy UE na poniedziałkowym szczycie w Brukseli wezwali właśnie ICAO do pilnego zbadania sprawy wymuszenia lądowania maszyny Ryanair w Mińsku, dzięki czemu władze białoruskie mogły aresztować dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ. Jej siedziba znajduje się w Montrealu w Kanadzie.

Z Toronto Anna Lach