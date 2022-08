Idziesz do wojska, chyba że zapłacisz. Bogaci na Wschodzie mogą się wykpić

Tadżykistan jest obok Turkmenistanu republiką, w której specyfika rządów prezydenta Emomali Rachmona spełnia kryteria autorytaryzmu. Jednym z elementów tego typu władzy jest silny akcent na zagrożenie zewnętrzne oraz militaryzacja. W przypadku tego państwa od lat utrzymywana jest narracja władz o zagrożeniu napływem skrajnej ideologii islamskiej, która została wzmocniona od czasu przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów.

Najnowszym przejawem specyfiki tadżyckiego autorytaryzmu jest decyzja o wzmocnieniu sił zbrojnych, a konkretnie zwiększenie liczebności armii (wzrost liczby żołnierzy nie jest tożsamy ze zwiększeniem siły armii).

Przymusowa rekrutacja zaczęła się wiosną. Rekrutowane są osoby, których zawody mogą być przydatne w wojsku. Zarejestrowano przypadek, gdy autobus dla rekrutów został podstawiony bezpośrednio pod szkołę medyczną, w której trwał egzamin końcowy.

Od uciążliwego przymusu są wyjątki. Dotyczą one m.in. osób zamożnych. W tym ostatnim przypadku wystarczy wnieść oficjalną opłatę 25 tys. somów (ok. 2,2 tys. dol.) za wykreślenie z listy poborowych.

Emomali Rachmon jest ostatnim w Azji Centralnej przywódcą ze „starej gwardii”, czyli wywodzącym swoją władzę bezpośrednio z partii komunistycznej, więc jego rządy cechuje ustawiczna obawa o utratę władzy. Decyzja o zwiększeniu poboru do wojska jest wynikiem dość irracjonalnego poczucia ustawicznego zagrożenia ze strony Afganistanu. Nowość polega na wprowadzeniu penalizacji krytyki militaryzacji kraju oraz stosowanie zasad powoływania do wojska.

Przymusowa rekrutacja zaczęła się wiosną i spowodowała wzburzenie społeczne, z wybuchami agresji wobec rekrutujących włącznie. Silnie opozycyjne postawy wzbudziło powoływanie do służby absolwentów, zwłaszcza tych kierunków, które są przydatne w wojsku (medyczne, techniczne) oraz szczególnie narażone na emigrację z kraju.

Zarejestrowano przypadek, gdy autobus z rekrutującymi został podstawiony bezpośrednio pod szkołę medyczną, w której trwał egzamin końcowy. Celem było natychmiastowe włączenie do służby absolwentów opuszczających salę egzaminacyjną. W tym przypadku akcja zakończyła się porażką na skutek solidarnej postawy absolwentek, które uniemożliwiły przymusowy pobór i zablokowały autobus. Można tylko przypuszczać ile podobnych udanych akcji zostało przeprowadzonych na terenie kraju, zwłaszcza na prowincji. Standardem jest zatrzymywanie młodych ludzi na ulicy i wyciąganie z domów przez grupy rekruterów.

Czytaj także: Wojna w Ukrainie może przyspieszyć nadejście wieku Azji

Szerzący się w społeczeństwie krytycyzm wobec armii i organizacji poboru spowodował wprowadzenie wspomnianych przepisów karnych za „szerzenie dezinformacji podważającej zaufanie do sił zbrojnych”.

Warto też wspomnieć, że w republice od 2020 obowiązuje zakaz wyjazdu za granicę dla grupy poborowych w wieku 18-27 lat (ok. 16-20 tys. osób) pod karą 10 lat więzienia. Dodatkowo w 2021 wprowadzono obowiązek rocznej służby wojskowej dla absolwentów wyższych uczelni (pozostałych absolwentów obowiązują 2 lata), którzy dotychczas byli zwolnieni z tego obowiązku.

Jak wykręcić się od poboru?

Od uciążliwego przymusu są oczywiście wyjątki. Dotyczą osób uznanych za niezdolne do służby, jedynaków, pracowników niektórych organów administracji państwowej oraz osób zamożnych. W tym ostatnim przypadku wystarczy wnieść oficjalną opłatę 25 tys. somów (ok. 2,2 tys. dol.) za wykreślenie z listy poborowych, ale nawet wówczas są oni obowiązani do ukończenia miesięcznego kursu wojskowego.

Wszystko wskazuje na to, że Tadżykistan znalazł sposób na jednoczesne zwiększenie liczebności armii, zalegalizowanie łapówek i zasilenie budżetu sił zbrojnych. Dla ubogiego społeczeństwa, którego głównym źródłem dochodów jest praca za granicą, pozbawienie na 2 lata często jedynych osób mogących zapewnić rodzinie środki do życia jest drogą ku społecznej katastrofie. Wobec eskalacji frustracji Tadżyków, prezydent może szybko przekonać się, że prawdziwym zagrożeniem dla jego władzy jest własny naród. I raczej nie będzie mógł liczyć na wsparcie armii złożonej z przymusowo wcielonych do niej rekrutów.

Więcej komentarzy na temat Azji na stronie Instytutu Boyma