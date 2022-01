Igrzyska w Chinach coraz bliżej, a ich sponsorzy dziwnie milczą

Zimowe Igrzyska Olimpijskie (od 4 do 20 lutego 2022 roku) to ogromna szansa marketingowa dla sponsorów. Jednak nie tym razem - większość z oficjalnych partnerów nie odnosi się do nich wcale lub robi to bardzo oszczędnie, wynika z analizy BBC. Powodem są napięte relacje między USA i Chinami i kwestie łamania praw człowieka.

USA, Wielka Brytania, Australia i Kanada należą do krajów, które dyplomatycznie bojkotują Igrzyska, choć ich sportowcy i tak wezmą w nich udział.

Rządy tych krajów krytykują Chiny za łamanie praw człowieka wobec mniejszości narodowej Ujgurów oraz działania w Tybecie i Hongkongu.

Analiza BBC pokazuje ogromny spadek liczby tweetów na temat Igrzysk ze strony globalnych sponsorów IO w porównaniu z ich liczbą przez Igrzyskami w Tokio.