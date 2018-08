Ikea otworzyła pierwszy sklep w Indiach

Ikea otworzyła swój pierwszy sklep w Indiach, a konkretnie w Hajdarabadzie w środkowo-południowej części kraju . W nadchodzących latach planuje otwierać kolejne w Mumbaju, Bangalore i na przedmieściach New Delhi.

R. Naresh, dostawca żywności, przyjechał na otwarcie sklepu z żoną i dzieckiem, a po to, żeby sprawdzić ceny.

- Szukaliśmy sofy. Gdzie indziej kosztują 15 000 lub 16 000 rupii (233 dolary ), ale tutaj widziałem jedną tylko za 11 000 (160 dolarów ) - stwierdził cytowany przez portal CNNMoney Naresh, wskazując też, że ceny w Ikei wydają mu się bardzo rozsądne.Czytaj również: IKEA uruchamia kolejne staje ładowania samochodów elektrycznych Portal podkreśla, że w Indiach cena jest kluczowym czynnikiem dla szwedzkiej sieci, ponieważ to rynek, na którym średnia roczna pensja wynosi mniej niż 2000 dolarów.Z 7500 przedmiotów w sklepie Ikei w Hajdrabadzie około 1000 kosztuje mniej niż 200 rupii (3 dolary). Firma dostosowała wiele produktów do potrzeb indyjskich konsumentów.John Achillea zarządzający placówką Ikei w Hajdarabadzie oszacował, że dwie godziny po otwarciu sklepu przyszło do niego już prawie 3000 klientów. Wielu znało markę firmy i czekali na nią.CNNMoney podaje, że wielu Hindusów jest przyzwyczajonych do tego, że ich meble są budowane przez lokalnych stolarzy. Ikea dostosowuje swój model biznesowy do potrzeb rynku. W sklepie Hajdarabadzie zatrudnionych jest 150 pracowników zajmujących się montażem produktów dla klientów.Ikei nie było łatwo wejść do Indii. Od około 30 lat pozyskiwała w Indiach materiały na swoje potrzeby, ale nie mogła otworzyć tam sklepu ze względu na ograniczenia nakładane przez Indie na inwestycje zagraniczne. Zasady te, jak podaje CNNMoney, zostały złagodzone, a Ikea planuje w nadchodzących latach otwarcie sklepów w Mumbaju, Bangalore i na przedmieściach Nowego Delhi.Czytaj także: P ołowa fortuny założyciela Ikei na rozwój północnej Szwecji