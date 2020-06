IKEA rozpoczęła audyt łańcucha dostaw drewna z Ukrainy

Koncern IKEA rozpoczął niezależny audyt łańcucha dostaw drewna z Ukrainy - przekazało we wtorek przedstawicielstwo IKEA w tym kraju. To reakcja na doniesienia jednej z organizacji o wykorzystywaniu przez firmę drewna z nielegalnych wycinek lasu w Karpatach.

Biuro prasowe przedstawicielstwa koncernu na Ukrainie, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina, podkreśliło, że bardzo poważnie traktuje wszelkie oskarżenia o udział jej dostawców w nielegalnych wyrębach lasów. "Już rozpoczęliśmy dochodzenie na podstawie nowego raportu opublikowanego przez Earthsight" - oświadczono.

Brytyjska organizacja pozarządowa Earthsight opublikowała niedawno raport, w którym stwierdza, że część drewna wykorzystywanego przez IKEA do produkcji bukowych krzeseł pochodzi z nielegalnych wycinek w ukraińskich Karpatach.

Biuro prasowe wskazało, że już wcześniej, w latach 2018-2019, po wcześniejszym raporcie tej organizacji przeprowadzała kontrole, jednak nie potwierdziły one wykorzystywania nielegalnie pozyskanego drewna, które miałoby być dostarczone IKEA.

"Podkreślamy, IKEA nie wykorzystuje nielegalnie pozyskanego drewna w produkcji swoich towarów. Mając głęboką świadomość globalnego problemu nielegalnej wycinki lasów, wzmacniamy kontrole swoich dostawców pod względem stosowania się przez nich do krajowego i międzynarodowego prawa oraz wewnętrznych wymogów IKEA" - dodano.

Według raportu Earthsight w dostarczaniu surowca bierze udział ukraińskie przedsiębiorstwo państwowe ulokowane na Zakarpaciu - Wełykobyczkiwske Lisomyslywske Hospodarstwo. W 2018 roku państwowa inspekcja ekologiczna wykazała, że nielegalnie wydało ono pozwolenia na "sanitarne" wycinki drzew na ponad 100 odcinkach. Earthsight przekazało, że również od kwietnia do czerwca w 2019 i w 2020 roku na stu odcinkach odbywały się takie wycinki.

Pozwolenia na wycięcie zdrowych drzew wydano pod pretekstem tego, że są chore. Co więcej, przez kilka tygodni w tym okresie zgodnie z prawem nie można wycinać drzew ze względu na to, że jest to czas wychowu młodych zwierząt zamieszkujących ten teren. Odnotowano także wycinanie drzew poza dozwolonymi strefami - relacjonuje organizacja.

Według niej drewno trafiało do miejscowej firmy meblarskiej VGSM, która - zdaniem Earthsight - jest jednym z największych ukraińskich dostawców IKEA. Earthsight wskazuje, że pewna transza produkcji trafia z VGSM bezpośrednio do IKEA, a część w formie półproduktów dostarczana jest do firmy Plimob w Rumunii, a stamtąd, po obróbce i zapakowaniu, do IKEA. Dyrektor firmy VGSM Iryna Macepura w komentarzu dla agencji Ukrinform zaprzeczyła, jakoby drewno pochodziło z nielegalnych wyrębów.

W rozmowie z ukraińską redakcją Deutsche Welle ekspert Ukraińskiej Grupy Obrońców Przyrody Jehor Hrynyk ocenił, że skandal wokół krzeseł IKEA to jedynie "wierzchołek góry lodowej".

"W wielu ukraińskich leśnictwach do 90 proc. wyrębów odbywa się z naruszeniem przepisów. Przy tym sami leśnicy określają wycinkę jako legalną, jeżeli sami wydali na nią dokument wymagany do przeprowadzenia wyrębu" - wskazał.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska