Impas przełamany. Unia po ponad roku nakłada nowe sankcje na Białoruś

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej zatwierdzili nowe sankcje wobec Białorusi, wprowadzając nowe ograniczenia dotyczące towarów podwójnego zastosowania i części lotniczych, a także więcej sankcji wobec osób zaangażowanych w wojnę na Ukrainie.

-Właśnie zatwierdziliśmy pakiet sankcji wobec Białorusi dotyczy on towarów związanych z przemysłem zbrojeniowym, lotnictwem oraz podwójnego zastosowania i przedłużyliśmy indywidualne sankcje wobec Rosji (około 1800 osób i podmiotów zostało nimi objęte) na kolejne sześć miesięcy" - napisał na Twitterze ambasador Litwy przy UE Arnoldas Pranckevičius.

Do zatwierdzenia sankcji doszło na poziomie Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER). Są to pierwsze sankcje wobec Białorusi po około rocznej przerwie. Ich ostateczne przyjęcie spodziewane jest w najbliższych dniach - czytamy na stronie LRT.lt.

Sankcje powinny obejmować towary podwójnego zastosowania, zaawansowane technologie i lotnictwo. Oczekujemy, że będą one takie same lub bardzo zbliżone do tego, co mamy z Rosją w tych obszarach - powiedziała LRT.lt wiceminister spraw zagranicznych Litwy Jovita Neliupšienė.

- Białoruś jest zaangażowana w rosyjską agresję, mamy dalszy regres w zakresie praw człowieka, a białoruskie terytorium jest nadal wykorzystywane do obchodzenia sankcji – dodała litewska polityk.