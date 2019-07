Indeksy na Wall Street lekko w górę

W poniedziałek (22 lipca) indeksy na Wall Street poszły lekko w górę, a w centrum uwagi inwestorów znajdują się wyniki kwartalne. Swoje dane za II kw. w tym tygodniu przedstawią m. in. spółki z grupy FANG. Inwestorzy analizują też możliwość mniejszego, niż wcześniej oczekiwano, cięcia stóp procentowych przez Fed.

W tym tygodniu ponad 1/4 spółek opublikuje wyniki z II kwartału. To m.in. Facebook, Alphabet, Amazon, Mcdonald's, czy Boeing.

Inwestorzy analizują możliwość mniejszego niż wcześniej oczekiwano cięcia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Wall Street Journal, na najbliższym posiedzeniu Fed może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych tylko o 25 pb.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc., do 27.171,90 pkt.



S&P 500 wzrósł o 0,28 proc., do 2.985,03 pkt.



Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,71 proc., do 8.204,14 pkt.



W tym tygodniu ponad jedna czwarta spółek z indeksu S&P 500 opublikuje dane za II kw., w tym firmy z grupy FANG - Facebook, Alphabet i Amazon, a także McDonald's i Boeing. Jak wynika z danych FactSet, z dotychczas opublikowanych danych za drugi kwartał, 79 proc. spółek z S&P500 zaraportowało wyniki wyższe od oczekiwań.



Przed poniedziałkową sesją swoje wyniki przedstawił m.in. koncern Halliburton, dostawca usług dla pól naftowych. Skorygowany zysk na akcję z działalności kontynuowanej tej spółki w II kw. 2019 r. wyniósł 35 centów. Analitycy oczekiwali 30 centów. Z kolei przychody wyniosły 5,93 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 5,97 mld USD.



Po zamknięciu sesji swoje dane finansowe za II kw. przedstawi m.in. Whirlpool.



Jak dotąd ponad 15 proc. firm z S&P500 opublikowało wyniki kwartalne. Spośród tych firm 78,5 proc. przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, a 67 proc. odnotowało lepsze niż oczekiwano przychody kwartalne - wynika z danych FactSet.



Większa obniżka wydaje się obecnie mało prawdopodobna, ponieważ w ocenie bankierów z Fed, ostatnie wydarzenia gospodarcze nie zasygnalizowały szybkiego pogorszenia się koniunktury - wynika z analizy WSJ.



Wiceprezes Fed Richard Clarida i prezes Fed z Nowego Jorku John Williams podkreślili w ubiegłym tygodniu, że Rezerwa powinna działać szybko, by zapewnić podtrzymanie ekspansji gospodarczej.



- Nie trzeba czekać, aż sytuacja stanie się na tyle zła, by wymagała serii dramatycznych obniżek stóp proc. - powiedział Richard Clarida.



Z kolei prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział, że "opłaca się działać szybko, aby obniżyć stopy przy pierwszych oznakach kryzysu gospodarczego".



- Lepiej podjąć kroki prewencyjne niż czekać na katastrofę - powiedział Williams.



Niemniej jednak, rzeczniczka nowojorskiego Fedu dodała później, że wypowiedzi Williamsa nie dotyczyły przyszłych działań FOMC, tylko odnosiły się do badań naukowych.



Amerykańska Rezerwa Federalne ogłosi swoją decyzję ws. stóp procentowych po przyszłotygodniowym posiedzeniu (30-31 lipca).



Wcześniej, w czwartek swoją decyzję przedstawi Europejski Bank Centralny. Rynek oczekuje, że stopa depozytowa nie ulegnie zmianie. Analitycy spodziewają się jednak, że retoryka prezesa EBC Mario Draghiego będzie wskazywać na obniżkę o 10 pb na kolejnym posiedzeniu.



W poniedziałek działalność FOMC skomentował na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.



- Przy niemal braku inflacji nasz kraj jest niepotrzebnie zmuszany do płacenia ZNACZNIE wyższych stóp procentowych niż inne kraje, tylko z powodu źle kierowanej Rezerwy Federalnej. Ponadto, kontynuowane jest zaostrzanie ilościowe, co utrudnia naszemu krajowi konkurowanie. (...) Koszty stóp procentowych powinny być znacznie niższe, a PKB i akumulacja bogactwa naszego kraju znacznie wyższa. Taka strata czasu i pieniędzy - napisał na Twitterze Trump.



- Znacznie kosztowniejsze jest dla Rezerwy Federalnej cięcie głębiej, jeśli gospodarka rzeczywiście, w przyszłości, spowolni! Bardzo niedrogo, a w rzeczywistości produktywnie, (jest - red.) zadziałać teraz. Fed podniósł (stopy proc. - red.) i zacieśnił (politykę monetarną - red.) zdecydowanie za mocno i za szybko. Innymi słowy, przegapili to. Nie przegapcie tego znowu! - dodał.