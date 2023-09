Indie: 33 procent miejsc w parlamencie dla kobiet, ale najwcześniej od 2029 r.

Indyjski rząd zatwierdził w poniedziałek projekt ustawy, zgodnie z którą jedna trzecia miejsc w niższej izbie parlamentu (Lok Sabha) i zgromadzeniach stanowych ma przypadać kobietom – przekazała we wtorek agencja Reutera. Jednak nawet jeśli ustawa zostanie przyjęta, nie wejdzie ona w życie przed przyszłorocznymi wyborami – ujawniła we wtorek indyjska telewizja NDTV.

Decyzja gabinetu Narendry Modi'ego oznacza spełnienie napływających od dekad próśb organizacji kobiecych i partii politycznych o zwiększenie udziału pań w organach ustawodawczych.

"W przeszłości odbyło się wiele debat dotyczących rezerwacji miejsc dla kobiet" - powiedział Narendra Modi w niższej izbie parlamentu we wtorek. "Bóg wybrał mnie do dzieła dawania władzy kobietom i do wielu takich szlachetnych dzieł. Po raz kolejny nasz rząd zrobił krok w tym kierunku (…) Data 19 września przejdzie do historii" - cytuje Modi'ego portal Hindustan Time.

Nawet jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty przez obie izby parlamentu, o co apelował Modi, wejdzie w życie dopiero po ponownym wytyczeniu okręgów wyborczych. To może nastąpić dopiero po przyszłorocznych wyborach, zatem gwarancja miejsc dla kobiet będzie obowiązywać najwcześniej od wyborów w 2029 r.

Pierwotna wersja ustawy została przedstawiona w izbie wyższej indyjskiego parlamentu (Rajya Sabha) w 2008 r., a następnie przyjęta w 2010 r. Ustawa pozostawała jednak w legislacyjnym zawieszeniu od tego czasu.

Dotychczas intencje nie mogły zostać przełożone na przepisy ze względu na opór polityków, którzy obawiali się utraty swoich miejsc na rzecz kobiet - ocenia we wtorek dziennik "Times of India".

Kobiety stanowią prawie połowę z 950 mln zarejestrowanych wyborców w Indiach, ale jedynie 15 proc. w parlamencie i około 10 proc. w stanowych zgromadzeniach ustawodawczych. Tym samym Indie plasują się na dole listy państw pod względem parytetu płci w organach ustawodawczych.