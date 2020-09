Indie: 6,23 mln zakażeń od początku epidemii

Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem w Indiach wynosi 6,23 mln - poinformowało ministerstwa zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby obecność SARS-CoV-2 potwierdzono u 80 472 osób. Liczba wszystkich zgonów sięga 97 497; w ciągu doby zmarło 1179 osób.

Indie, które są drugim najbardziej zaludnionym krajem na świecie, mają w opinii epidemiologów ogromny potencjał, by odnotować rekordową liczbę zakażeń, a to dlatego, że całe grupy ludności nie miały dotąd styczności z wirusem. Potwierdzają to dostępne prognozy.

Ocenia się, że przy obecnym tempie przyrostu zakażeń kraj ten może wyprzedzić Stany Zjednoczone, które są światowym liderem, jeśli chodzi o liczbę zakażeń.