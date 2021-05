Indie: Air India: zhakowano dane pasażerów

Indyjskie linie lotnicze Air India poinformowały, że hakerzy włamali się do ich systemu komputerowego i uzyskali dostęp do danych osobowych nieokreślonej jeszcze do końca liczby pasażerów.

Hakerzy uzyskali dostęp do danych z ostatnich 10 lat, w tym nazwisk, paszportów i danych kart kredytowych z SITA Passenger Service System z siedzibą w Atlancie.

Linie lotnicze ujawniły skalę naruszenia prawie trzy miesiące po tym, jak zostały o tym po raz pierwszy poinformowane przez dostawcę IT - podaje agencja AP.

Naruszenie, które miało miejsce pod koniec lutego br., naraziło na szwank również dane niektórych dużych globalnych linii lotniczych. SITA poinformowała wówczas, że wśród zhakowanych przewoźników były: Singapore Airlines, New Zealand Air i Lufthansa.

Linie Air India podały, że prawie 4,5 mln pasażerów na całym świecie zostało dotkniętych "wysoce wyrafinowanym" atakiem hakerskim, ale nie określiły, ilu z nich było ich podróżnymi. Według indyjskiego przewoźnika żadne dane haseł nie zostały naruszone podczas ataku; sprawa jest badana.