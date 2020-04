Indie: Bank Światowy przekaże Indiom 1 mld USD na walkę z koronawirusem

Bank Światowy zatwierdził 1 mld pomocy dla Indii przeznaczony na walkę z koronawirusem, a władze kraju mają rozpocząć tzw. szybkie testy w ogniskach epidemii. Testy na obecność koronawirusa będą wkrótce dostępne w sprzedaży dla Indusów. Rośnie liczba zakażeń.

Pieniądze pochodzą z puli 160 mld USD, które BŚ ma wydać w ciągu najbliższych 15 miesięcy na walkę z koronawirusem.

Obecnie uruchomiono w trybie przyspieszonym transzę 1,9 mld USD, z której oprócz Indii skorzysta 25 innych krajów.

W Azji Południowej 200 mln USD przeznaczono dla Pakistanu, 128,6 mln dla Sri Lanki i 100 mln dla Afganistanu.

Indie, w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, takich jak Korea Południowa i Niemcy, ograniczyły liczbę przeprowadzanych badań na obecność koronawirusa. Wielu ekspertów, w tym m.in. przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Indiach dr Henk Bekedam, apelowało do władz o poszerzenie kategorii osób, które powinny przejść testy.

Po wstępnej fazie, gdy badano niemal wyłącznie osoby, które przybyły do Indii z zagranicy, władze zapowiedziały skupienie się na ogniskach epidemii w kraju. Zidentyfikowano 61 ognisk epidemii o dużej liczbie zakażeń i 10 stref, w których zanotowano mniej zakażeń, ale na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

W czwartek potwierdzono pierwszą ofiarę śmiertelną koronawirusa w gęsto zaludnionym slumsie Dharavi w Bombaju. Kolejnym ogniskiem epidemii stał się jeden z meczetów w dzielnicy Nizamuddin w południowym Delhi, gdzie już po wprowadzeniu zakazu publicznych spotkań odbywał się religijny zjazd jednej z grup muzułmańskich. Ok. 400 osób spośród 9 tys. biorących udział w wydarzeniu zakaziło się koronawirusem. Agencje rządowe szukają w całym kraju osób, które mogły zostać zainfekowane.

Eksperci obawiają się, że następnymi ogniskami choroby mogą stać się obozy, w których znaleźli się mieszkańcy slumsów, którzy po wprowadzeniu 21-dniowej ogólnokrajowej kwarantanny zdecydowali się na pieszy powrót do rodzinnych wiosek.

Zmianie strategii i poszerzenie zakresu badanych na koronawirusa osób może pomóc wprowadzenie do użytku tzw. szybkich testów produkowanych w Indiach. Dziennik "The Economic Times" w piątek informuje, że firma Bione zaczęła produkcję pierwszego w Indiach szybkiego testu, który jest zatwierdzony przez Indyjską Radę Badań Medycznych (ICRM).

Zestaw do badania wykrywa koronawirusa w ciągu 5-10 minut i może być stosowany w warunkach domowych - aby go użyć, należy pobrać próbkę krwi z palca. Test ma kosztować ok. 2-3 tys. rupii (ok. 110-165 zł). Obecnie firma może produkować 20 tys. zestawów tygodniowo. Niezależnie od wyniku szybkiego testu Bione radzi jednak osobom z objawami udanie się do państwowego szpitala na badanie.

Według danych indyjskiego ministerstwa zdrowia do piątku wykryto w tym kraju 2088 infekcji, a 56 chorych zmarło; 157 osób wyzdrowiało.