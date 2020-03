Indie: Branża diamentów straciła ponad 80 mln USD przez epidemię

Tylko w styczniu indyjska branża diamentów straciła 6 mld rupii (ok. 81 mln USD) przez epidemię nowego koronawirusa. Spadek popytu w Chinach kontynentalnych i Hongkongu prowadzi do obniżek cen pojedynczych diamentów. Pracę tracą robotnicy w fabrykach indyjskiego Suratu.

Surat w zachodnioindyjskim stanie Gudźarat jest sercem branży diamentów. Przez bazar Mahidharpur przepływa 90 proc. wydobywanych na świecie diamentów. Przy obróbce diamentów w 4,5 tys. małych i większych fabrykach pracuje ok. 500 tys. osób.

"Przez strach związany z wirusem handlarze diamentami nie kupują ich tak dużo (jak dotąd)" - powiedział anonimowo dziennikowi "The Indian Express" właściciel fabryki w Suracie. "Zmagamy się z wielkimi stratami i trudno jest prowadzić biznes. Wielu pracowników już opuściło fabryki" - dodał.

Fabryki w Gudźaracie sprowadzają nieoszlifowane diamenty, obrabiają je i sprzedają na lokalnych bazarach. "Handlarze sprzedają oszlifowane diamenty w Bombaju, skąd są eksportowane do różnych krajów świata" - tłumaczy w "The Indian Express" prezydent stanowego oddziału Rady Promocji Eksportu Biżuterii Dinesh Navadia.

Indie eksportują 38 proc. diamentów do USA, 37 proc. do Hongkongu i 8 proc. do Chin. Popyt w ogarniętych epidemią Chinach spadł o połowę, a w Hongkongu o 10 proc. Zdaniem Navadii w obecnej sytuacji otwarcie chińskiego rynku zajmie kilka miesięcy.

Organizacja Navadii posiada tylko tegoroczne dane eksportu za styczeń. Wyeksportowano w tym czasie diamenty o wartości 117,57 mld rupii (ok. 1,59 mld USD), czyli o ok. 6 mld rupii (ok. 81 mln USD) mniej niż w styczniu 2019 r.

"Niektóre firmy dają duże zniżki na pojedyncze oszlifowane diamenty, możliwe, że przez problemy z płynnością" - uważa eksporter Govind Dholakia dodając, że skutki epidemii są odczuwalne nawet w sprzedaży przez internet.

Z Delhi Paweł Skawiński