Indie chcą wykorzystać „czas Bidena” do zacieśnienia współpracy

Konflikt USA z Chinami, ma być szansą dla Indii na wzmocnienie sojuszu indyjsko-amerykańskiego za kadencji prezydenta Bidena - uważają komentatorzy. Indie chcą pogłębić współpracę wojskową i uzgodnić traktat handlowy. Nowa administracja zapowiada współpracę z Indiami w sprawie klimatu.

"+Moment Bidena+ daje Delhi okazję do przełamania bilateralnych różnic w handlu i podniesienia na wyższy szczebel współpracy wojskowej" - komentuje w dzienniku "The Indian Express" zaprzysiężenie prezydenta Joe Bidena Chilamkuri Raja Mohan, dyrektor Instytutu Studiów Południowoazjatyckich na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

"Za administracji Trumpa widzieliśmy dwie ważne zmiany w relacjach Indii z USA. Z jednej strony zaostrzenie się napięć handlowych, a z drugiej pogłębienie współpracy wojskowej" - ocenia Mohan. "Indie są przykładem sukcesu kolejnych administracji" - indyjska agencja ANI cytuje wypowiedź Antony'ego Blinkena, kandydata na szefa amerykańskiej dyplomacji z przesłuchania przed senacką komisją spraw zagranicznych. "Administracja Trumpa to kontynuowała (politykę prezydenta Obamy - PAP), włączając swoją koncepcję Indo-Pacyfiku, i współpracując z Indiami, by żaden kraj, również Chiny, nie zagroziły ich suwerenności" - podkreślił.

Doktryna Indo-Pacyfiku zakłada współpracę militarną m.in. USA, Indii, Australii i Japonii w rejonie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, która ma ograniczyć wpływy chińskie w regionie. Amerykańskich strategów niepokoi rozbudowa chińskich baz wojskowych w tzw. sznurze pereł - szlakach morskich rozciągających się od Chin do wschodniej Afryki. Chiny rozwijają infrastrukturę wojskową m.in. na Morzu Południowochińskim, Sri Lance, w Pakistanie i rejonie Rogu Afryki.

Na początku stycznia br. administracja prezydenta Donalda Trumpa odtajniła raport mówiący o roli Indii w polityce zagranicznej USA. Według dokumentu, który opisuje "The Indian Express", Stany Zjednoczone mają pomagać Indiom w "wyzwaniach na kontynencie, takich jak konflikt graniczny z Chinami i dostęp do wody, w tym Brahmaputry i innych rzek, których nurt mogą zmienić Chiny". W połowy czerwca 2020 r. w himalajskim Ladakhu zaostrzył się konflikt graniczny między Indiami i Chinami, po śmierci 20 indyjskich żołnierzy w bójce z chińskimi wojskowymi.

Kolejne rundy negocjacji nie przyniosły rezultatu, a obie armie wzmocniły swoją obecność na spornej granicy. Pod koniec listopada 2020 r. agencja PTI informowała, że Chiny wybudują wielką tamę na Brahmaputrze w Tybecie. Zdaniem hydrologów może to zakłócić bieg rzeki w indyjskim Asamie i Bangladeszu. Anthony Blinken, który według "The Washington Post" otrzyma nominację senatu głosami zarówno Demokratów jak i Republikanów, powiedział w ub. r. w Instytucie Hudson, że "status quo nie jest do utrzymania, zwłaszcza w stosunku do chińskich komercyjnych i ekonomicznych praktyk".

"Zespół Bidena obejmuje dowodzenie, zdając sobie sprawę, że globalne ambicje ekspansji amerykańskiej polityki, straciły polityczne poparcie w kraju" - zauważa jednocześnie ekspert "The Indian Express". "Nie ma dowodów na to, że amerykańska klasa średnia poprze działania w celu odzyskania prymatu USA w wielobiegunowym świecie, eskalując nową "zimną wojnę" z Chinami" - napisał w raporcie waszyngtońskiego think tanku Carnegie Endowment for International Peace Jake Sullivan, który ma zostać doradcą ds. bezpieczeństwa w administracji Bidena.

Chilamkuri Raja Mohan uważa, że w takiej sytuacji USA mogą tym bardziej potrzebować Indii w konfrontacji z Chinami. Delhi ma szansę na wzmocnienie swojej roli jako sojusznika USA. Dlatego zdaniem Mohameda Zeshana, eksperta specjalistycznego portalu "The Diplomat", nowa administracja może przymknąć oko na łamanie praw człowieka w indyjskiej części Kaszmiru. Komentatorzy przypominają również o braku sankcji wobec Indii, które za 5,5 mld USD zakupiły rosyjskie systemy rakietowe S-400.

Indie liczą również na zakończenie wojny handlowej trwającej między krajami od 2018 r. i podpisanie traktatu handlowego. Do przełomu w negocjacjach miało dojść w lutym 2020 r. podczas wizyty prezydenta USA w Indiach. W zamian za porozumienie handlowe Donald Trump oczekiwał większych zamówień na sprzęt wojskowy. Do podpisania traktatu nie doszło. Na początku kwietnia ub. r. republikański prezydent grożąc "działaniami odwetowymi" wymusił na Indiach zniesienie zakazu eksportu hydroksychlorochiny, stosowanej w tym czasie w leczeniu Covid-19, co zostało źle odebrane w Indiach.

Nowy szef amerykańskiej dyplomacji w połowie 2020 r. w Instytucie Hudson krytykował Donalda Trumpa za "transakcyjny" styl prowadzenia polityki międzynarodowej. Według ekspertów dyplomata postawi teraz na dialog za pośrednictwem instytucji międzynarodowych, których prezydent Trump unikał. Podczas przesłuchań w senacie Blinken zapowiedział współpracę z Indiami w sprawach globalnego ocieplenia i klimatu. "Premier Modi bardzo mocno opowiada się za odnawialną energią. Myślę, że tu jest duży potencjał dla współpracy naszych krajów" - dodał.

Paweł Skawiński