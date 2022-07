Indie: Co najmniej 16 ofiar powodzi w indyjskim Kaszmirze

Co najmniej 16 osób zginęło po tym, jak gwałtowne opady deszczu spowodowały powódź podczas dorocznej hinduistycznej pielgrzymki do jaskini Amarnath w indyjskim Kaszmirze - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela rządu. Ponad 20 osób uznano za zaginione, trwa akcja ratunkowa.

"Zarówno śmigłowce wojskowe, jak i cywilne starają się zabierać rannych i zmarłych" - powiedział rzecznik indyjskiego ministerstwa obrony, cytowany przez Reutersa.

Jaskinia Amarnath to jedno z najbardziej znanych miejsc kultu w hinduizmie i cel wędrówek pielgrzymów od 5000 lat. Co roku dziesiątki tysięcy hindusów pokonują trasę wiodącą przez lodowce i podmokłe tereny, by w jaskini zobaczyć lodowy stalagmit uważany za fizyczną manifestację boga Śiwy.

Amarnath znajduje się w Himalajach na wysokości 3888 m n.p.m., około 140 kilometrów na wschód od miasta Śrinagar. Przez większą część roku trudne warunki pogodowe utrudniają dotarcie do jaskini, ale władze pozwalają pielgrzymom odwiedzać ją przez 45 letnich dni, gdy wysoka temperatura roztapia śnieg na okolicznych przełęczach.

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Władze spodziewały się rekordowej liczby 800 tysięcy pielgrzymów, przez pierwszych 10 dni jaskinię odwiedziło ponad 60 tysięcy osób. Obecnie władze zawiesiły pielgrzymkę do odwołania.