Indie: Co najmniej 17 osób zginęło w wyniku zawalenia się mostu kolejowego

Co najmniej 17 osób zginęło w środę w wyniku zawalenia się mostu kolejowego w mieście Sairang w stanie Mizoram, położonym na północnym wschodzie Indii - poinformowała agencja Reutera.

Do katastrofy doszło około godz. 10 czasu lokalnego (godz. 6.30 czasu polskiego) - informuje portal India Today. Ofiarami są robotnicy, pracujący przy budowie linii kolejowej między miastami Bairabi i Sairang, którzy zginęli, gdy zawalił się most, będący częścią konstruowanego połączenia.

Lokalne media podają, że w czasie wypadku na budowie znajdowało się około 40 osób.

"Trwa akcja ratunkowa, a poszkodowanym udzielana jest wszelka możliwa pomoc" - napisał na platformie X premier Indii Narendra Modi.

"Przesyłam wyrazy wdzięczności ludziom, którzy licznie przybyli aby pomóc w akcji ratunkowej (...). Składam również najgłębsze kondolencje wszystkim pogrążonym w żałobie rodzinom i życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - napisał Zoramthanga, szef władz stanu Mizoram.

Środowa katastrofa to nie pierwszy taki przypadek w Indiach. W październiku 2022 roku zawalił się most wiszący w leżącym na zachodzie kraju stanie Gudźarat; zginęło 135 osób. W czerwcu br. zawalił się most w najbiedniejszym stanie Indii - Bihar, zginęła wówczas jedna osoba.