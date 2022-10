Indie: Co najmniej 19 ofiar śmiertelnych wtorkowej lawiny w stanie Uttarakhand

Co najmniej 19 osób zginęło w lawinie, która zeszła we wtorek w Himalajach w stanie Uttarakhand w północnej części Indii - poinformowała miejscowa policja, cytowana w piątek przez portal dziennika "The Times of India".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak powiadomiły władze, lawina porwała liczący 61 osób zespół kursantów i instruktorów z Instytutu Wspinaczki Wysokogórskiej im. Nehru (NIM) z siedzibą w mieście Uttarkashi w stanie Uttarakhand. Zespół szkolił się na szczycie Draupadi ka Danda-2.

Akcja ratownicza prowadzona jest od wtorku. W czwartek ratownicy dotarli pod szczyt góry, gdzie prawdopodobnie znajdują się osoby zasypane przez lawinę.

"Jak dotąd wydobyto ze szczeliny 19 ciał. Obecnie podejmujemy działania mające na celu przetransportowanie ich do miejsca, w którym może wylądować helikopter. Pracuje nad tym 30 zespołów ratowniczych" - powiedział Ashok Kumar, dyrektor generalny policji stanu Uttarakhand. Dodał, że zidentyfikowano ciała dwóch instruktorów.

Akcja ratunkowa przebiega na wysokości około 5400 metrów n.p.m. W czwartek została wstrzymana z powodu złych warunków pogodowych.

Draupadi ka Danda to dwa szczyty w paśmie Garhwalu w Himalajach, skąd wypływają święte dla wyznawców hinduizmu rzeki Ganges i Jamuna. Nie jest znana dokładna ich wysokość - różne źródła podają od 5670 do nawet ponad 6000 metrów n.p.m.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.