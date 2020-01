Indie: Co najmniej 27 zabitych w zderzeniu autobusu z autorikszą

Co najmniej 27 osób zginęło, a 33 zostały ranne w wyniku zderzenia autobusu z autorikszą w stanie Maharasztra w środkowo-zachodnich Indiach - poinformowała w środę miejscowa policja.

Wypadek miał miejsce we wtorek.

Ratownicy zdołali ocalić co najmniej 33 pasażerów i zabrali ich do szpitali - powiedział przedstawiciel policji Vasudev Desale. Agencja prasowa Press Trust of India podała, że wśród ofiar śmiertelnych jest 7-letnia dziewczynka.

Premier Narendra Modi złożył kondolencje rodzinom ofiar i wyraził nadzieję na szybkie wyzdrowienie rannych.

Śmiertelne wypadki autobusowe są w Indiach powszechne. Każdego roku na indyjskich drogach ginie około 150 tysięcy osób, często z powodu lekkomyślnej jazdy, źle utrzymanych dróg czy przepełnionych środków transportu publicznego czy autokarów.