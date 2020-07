Indie: Cztery przypadki zakażenia koronawirusem w bollywoodzkim klanie Bachchanów

U czterech osób należących do trzech pokoleń bollywoodzkiego klanu Bachchanów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Infekcję wykryto u legendy indyjskiego kina Amitabha Bachchana, jego syna Abhisheka, synowej Aishwaryi Rai i wnuczki - podała w niedzielę agencja Reutera.

77-letni Amitabh Bachchan w sobotę poinformował na Twitterze, że otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kilka minut później o zakażeniu, również na Twitterze, napisał 44-letni Abhishek, który także jest aktorem.

W niedzielę minister zdrowia stanu Maharasztra Rajesh Tope poinformował w tweecie, że 46-letnia Aishwarya Rai, Miss World 1994, aktorka i żona Abhisheka, i jej ośmioletnia córka także są zakażone koronawirusem. Nie jest jasne, czy - tak jak Amitabh i Abhishek, którzy mieli łagodne objawy Covid-19 - trafiły do szpitala.

Minister poinformował też, że 72-letnia Jaya, aktorka i żona Amitabha, została przebadana na obecność SARS-Cov-2 i otrzymała wynik negatywny.

Minister usunął później wpis.

W niedzielę Indie odnotowały rekordowy wzrost liczby przypadków koronawirusa. Całkowita liczba dotkniętych nim osób wzrosła do prawie 850 tys., co stanowi trzecią najwyższą liczbę na świecie. Dane ministerstwa zdrowia wykazały, że w ciągu ostatnich 24 godzin zgłoszono ponad 27,1 tys. nowych przypadków, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 22,6 tys., po tym, jak 551 osób zmarło w ciągu jednego dnia.

W czasie pandemii Amitabh występował m.in. w reklamach, w których zachęcał ludzi do noszenia masek, częstego mycia rąk i utrzymywania dystansu społecznego. W Polsce znany jest głównie z występu - u boku żony Jayi - w filmie "Czasem słońce, czasem deszcz".