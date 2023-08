Indie: Do 72 wzrosła liczba ofiar powodzi i lawin błotnych

Do 72 wzrosła liczba ofiar, które zginęły w tym tygodniu wskutek ulew w leżącym na północy Indii górzystym regionie Himachal Pradesh - podała w czwartek agencja AP, powołując się na dane z centrum ratowniczego.

Długotrwałe monsunowe ulewy spowodowały liczne powodzie. Woda zalała drogi - setki z nich są nadal nieprzejezdne - a lawiny błotne zwalały drzewa, przykrywały budynki i zmuszały do ewakuacji mieszkańców niżej położonych terenów.

Gubernator Sukhvinder Singh Sukhu powiedział agencji Press Trust of India, że odbudowa infrastruktury zniszczonej przez tegoroczne monsunowe deszcze potrwa przynajmniej rok i będzie kosztować ponad 1,2 miliarda dolarów.

Lokalni eksperci twierdzą, że choć w podhimalajskich regionach Indii w porze monsunowej często dochodzi do powodzi i osunięć ziemi, to do rozmiaru tegorocznej katastrofy mogła przyczynić się również chaotyczna rozbudowa. "Wszystkie budynki, które się teraz zawaliły, były postawione w ostatnich latach. Domy zbudowane przed stu laty stoją nadal" - powiedział agencji Anand Sharma, emerytowany meteorolog z Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego.