Indie: Epidemia Covid-19 rozprzestrzenia się na obszarach wiejskich

Epidemia Covid-19 ustabilizowała się w niektórych częściach Indii - podały władze. Ale liczba zgonów w związku z Covid-19 wzrosła w sobotę o 4194, a zakażenia rozprzestrzeniają się na obszarach wiejskich, gdzie publiczna służba zdrowia jest przeciążona i ma ograniczony zasięg.

Na początku maja Indie zgłaszały ponad 400 tys. infekcji dziennie, ale liczba dobowych zakażeń stopniowo zmniejszała się. W sobotę w kraju tym zdiagnozowano 257 299 nowych przypadków SARS-CoV-2.

Aktywne przypadki w najbogatszym stanie Maharasztra, w stanie Karnataka, gdzie znajduje się centrum technologiczne kraju - Bangalur, oraz w nadmorskim stanie Kerala spadły w ciągu ostatnich dwóch tygodni - powiedział dziennikarzom urzędnik ministerstwa zdrowia Lav Agarwal.

Ale wzrost aktywnych przypadków odnotowano w Bengalu Zachodnim, gdzie niedawno zakończyły się wybory stanowe, oraz w południowych stanach Andhra Pradeś i Tamilnadu - zakomunikował.

Eksperci ostrzegali, że Indie, gdzie szpitale są przepełnione, systemem opieki zdrowotnej w miastach jest przeciążony i brakuje szczepionek, mogą w najbliższych miesiącach stanąć w obliczu trzeciej fali zakażeń.

"Podczas gdy to (rozprzestrzenianie się koronawirusa) ustabilizowało się w wielu częściach kraju, a ogólny ciężar epidemii został zmniejszony, mamy długą drogę do przebycia z tą falą - ocenił szef rządowej grupy zadaniowej ds. Covid-19 dr V. K. Paul. - Po raz pierwszy zobaczyliśmy, że obszary wiejskie zostały dotknięte w tej pandemii".

Od wybuchu epidemii Covid-19 w Indiach zgłoszono 26,3 mln przypadków zakażenia koronawirusem; to drugi najwyższy bilans na świecie po Stanach Zjednoczonych (ponad 33 mln). W Indiach dotąd stwierdzono 295 525 zgonów w związku z Covid-19.

Premier kraju Narendra Modi i władze państwowe spotkali się z powszechną krytyką za niepowodzenie w przeciwdziałaniu pandemii, w sytuacji gdy wielu urzędników przygotowuje się do kolejnej fali zachorowań.

Innym poważnym problemem jest powolne tempo szczepień w kraju. Premier terytorium stołecznego powiedział, że władze zostały zmuszone do wstrzymania szczepień dla osób w wieku od 18 do 44 lat, ponieważ zapasy preparatów wyczerpały się. Premier Andhra Pradeś wezwał premiera Modiego do pomocy w zaopatrzeniu; stan nie miał zapasów, aby zaszczepić osoby w wieku poniżej 45 lat.

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła również w sąsiednim Nepalu, który w sobotę poinformował, że w ciągu 24 godzin odnotował 8591 zachorowań i tym samym przekroczył pół miliona infekcji.