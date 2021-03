Indie: Ganges oczyszczany z ton kwiatów ofiarnych

W Indiach trwa akcja oczyszczania świętej dla wyznawców hinduizmu rzeki Ganges. Stuosobowy zespół usuwa tony kwiatów, które wrzucają do niej wierni - poinformowała w czwartek agencja Reutera.

Zespół pracuje dla firmy Phool.co przedsiębiorcy Ankita Agarwala. Kwiaty usuwane są z brzegów rzeki oraz z okolic świątyń hinduistycznych w mieście Kanpur w północnych Indiach, ponieważ jest to najbardziej zanieczyszczony odcinek Gangesu.

Wyznawcy hinduizmu składają kwiaty w świątyniach ku czci bóstw i, jak powiedział Agarwal, ok. 8 mln ton tych ofiar trafia każdego roku razem ze ściekami oraz odpadami przemysłowymi do rzek w Indiach. "Wszystkie pestycydy i środki owadobójcze, których używano do uprawy tych kwiatów, mieszają się z wodą w rzece, przez co staje się wysoko toksyczna" - powiedział w rozmowie z Reuters TV.

"Wielu Hindusów woli wrzucać kwiaty ofiarne dla bóstw do rzeki, ponieważ uważają umieszczanie ich w koszach za bezbożne" - dodał.

Zebrane z Gangesu kwiaty są poddawane procesowi recyklingu - przerabia się je m.in. na papier i kadzidło oraz barwniki w proszku, które można wykorzystać podczas hinduskiego święta Holi.