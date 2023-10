Indie i Arabia Saudyjska zbliżyły się w sprawie zielonego wodoru

Ministrowie ds. energetyki indyjskiego oraz saudyjskiego rządu – Raj Kumar Singh oraz Abdulaziz bin Salman Al-Saud – podpisali protokół ustaleń, obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące energii odnawialnej, pozyskiwania zielonego wodoru oraz bezpieczeństwa energetycznego.

W dniach 8-12 października br. odbył się w Rijadzie szczyt o nazwie Tydzień Klimatyczny dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W trakcie tego wydarzenia ministrowie ds. energetyki indyjskiego oraz saudyjskiego rządu – Raj Kumar Singh oraz Abdulaziz bin Salman Al-Saud – podpisali protokół ustaleń, obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące energii odnawialnej, pozyskiwania zielonego wodoru oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Indie i Arabia Saudyjska mają zbieżne interesy energetyczne

Dodatkowo protokół ustaleń ma zachęcić Indie oraz Arabię Saudyjską do prowadzenia wspólnych, zintensyfikowanych działań na rzecz ograniczania skutków zmian klimatu. Współpraca w tym obszarze jest dla tych państw istotna z uwagi na fakt, że Indie są trzecim co do wielkości konsumentem energii pozyskiwanej z zasobów naturalnych, a Arabia Saudyjska jest drugim największym producentem ropy naftowej na świecie.

We wspólnie wydanym oświadczeniu obie strony podkreśliły znaczenie współpracy energetycznej, stanowiącej filar partnerstwa strategicznego między nimi. Odniesiono się w nim również do konieczności wspierania stabilizacji światowych rynków ropy naftowej poprzez zachęcanie do wzajemnego dialogu i współpracy w tym zakresie. Ma to doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa źródeł dostaw energii na rynkach globalnych.

W ramach jednego z przemówień wygłoszonego podczas szczytu, minister Raj Kumar Singh stwierdził, że liczące prawie 17 proc. światowej populacji Indie, będące piątą co do wielkości gospodarką świata, są obecnie jednym z najważniejszych głosów na arenie międzynarodowej w sektorze energetycznym.

Minister zaznaczył, że zielony wodór jest obiecującą alternatywą dla przyspieszenia transformacji energetycznej Indii. Potwierdził również, że rząd indyjski przeznaczy kwotę rzędu 2,3 mld dolarów na realizację założeń Krajowej Misji Zielonego Wodoru (ang. National Green Hydrogen Mission).

Zgodnie z planem Indie mają stać się wiodącym producentem i dostawcą ekologicznego wodoru na świecie. W konsekwencji zależność gospodarki indyjskiej od importowanych paliw kopalnych i surowców zostanie zmniejszona. Zwiększą się za to możliwości eksportu zielonego wodoru i jego pochodnych. Misja zakłada również rozwój zdolności produkcyjnych ekologicznego wodoru do co najmniej 5 MMT (mln ton metrycznych) rocznie.

Między Indiami a Bliskim Wschodem ma powstać nowy korytarz transportowy

W ostatnim czasie Indie coraz częściej spoglądają w stronę wykorzystania zielonego wodoru. Koncern naftowy Indian Oil Corporation wprowadził na indyjskie drogi przyjazne dla środowiska autobusy napędzane wodorem. Każdy pojazd zostanie wyposażony w cztery ogniwa paliwowe, z których każde pomieści około 30 kg wodoru. Taka pojemność pozwala na przejechanie dystansu do 350 km. Zgodnie z planami do końca 2023 r. na delhijskich drogach oraz na wybranych trasach w północnych stanach Harijana oraz Uttar Pradeś będzie poruszać się piętnaście takich pojazdów.

Minister Raj Kumar Singh zachęcał także przedstawicieli pozostałych krajów zebranych w Rijadzie do przyłączenia się do inaugurowanego podczas szczytu G20 Globalnego Sojuszu Biopaliw. Jego celem jest zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw.

Globalny Sojusz Biopaliw ma za zadanie ułatwić współpracę w zakresie wdrażania zrównoważonych biopaliw oraz ich handlu.

Wiele wskazuje na to, że podpisany protokół ustaleń wpisuje się w strategię utworzenia korytarza IMEC (ang. India-Middle East-Europe Economic Corridor). Zgodnie z planami ma on składać się z dwóch części. Jedna z nich połączy Indie drogą morską z portami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powstanie tego korytarza może zwiększyć synergię we współpracy gospodarczej, także w sektorze energetycznym między Indiami, Bliskim Wschodem oraz Europą.