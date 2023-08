Indie i Chiny kupują ropę z Rosji na potęgę, ale strategie mają różne

Po wybuchu wojny Indie dogoniły Chiny w zakupach rosyjskiej ropy i teraz te najludniejsze kraje globu kupują najwięcej surowca z tego kierunku. Każdy z nich ma jednak inne podejście do Moskwy.

Dane za lipiec w handlu rosyjską ropą naftową ukazują umocnienie się Indii i Chin jako kluczowych odbiorców surowca sprzedawanego przez firmy zależne od Kremla.

Różnica strategii jest jednak wyraźna w przypadku tych azjatyckich potęg.

Chiny prawdopodobnie budują strategiczne rezerwy, sprowadzając ropę z wielu państw świata, Indie zaś maksymalizują zyski związane z zakupem przecenionego rosyjskiego surowca.

Dane firmy analitycznej Refinitiv Oil Research za lipiec 2023 r. potwierdzają dotychczasowy trend: Rosja stała się najważniejszym dostawcą ropy naftowej dla Indii i Chin. Z całkowitego indyjskiego importu wynoszącego 4,94 mln baryłek dziennie (bpd) aż 2,08 mln pochodziło z Rosji. Chiny zaś przyjęły 2,04 mln bpd od firm zależnych od Moskwy, przy całkowitym imporcie na poziomie 12,4 mln bpd.

Inna firma badawcza - Vortexa - oszacowała indyjski import z Rosji na 1,93 mln bpd, przy całkowitym imporcie na poziomie 4,58 mln bpd (z tego aż 84 proc. stanowiła ropa ural).

Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że Indie wyrosły na głównego importera rosyjskiego surowca, ale z całą pewnością oba najludniejsze państwa globu kupują już porównywalne ilości rosyjskiej ropy.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorstwa z subkontynentu dopiero od czasów rosyjskiej inwazji na Ukrainę zaczęły masowo nabywać surowiec od państwa-agresora.

Wcześniej sprowadzały ropę głównie z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Irak, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a od wprowadzenia sankcji na Iran przez Waszyngton - także z USA. Aż 85 proc. potrzeb Indii pokrywanych jest z importu - w przeciwieństwie do Chin, które więcej niż czwartą zużywaną baryłkę wydobywają w kraju.

Chiny dywersyfikują kierunki dostaw ropy, Indie określiły się jasno

Wydaje się, że Chiny w ostatnim czasie coraz bardziej dywersyfikują źródła dostaw. Na wspomniane 12,4 mln bpd Arabia Saudyjska dostarcza niewiele mniej od Rosji, bo 1,82 mln bpd. Pekin znacząco też zwiększył zakupy w Angoli (0,9 mln bpd) i Omanie (0,91 mln bpd).

Indie dokonały prawdopodobnie strategicznego wyboru wsparcia rosyjskiego eksportu. Korzystają na tym zarówno ekonomicznie - otrzymując przeceniony wobec cen światowych surowiec - jak i politycznie.

Ostatnie umowy ze Sri Lanką o budowie rurociągu na wyspę mogą sugerować, że Nowe Delhi chciałoby zostać hubem naftowym dla swoich południowoazjatyckich sąsiadów. Jednocześnie import z Federacji Rosyjskiej pozwala pomóc utrzymać Moskwie stabilność gospodarczą. Stanowi to ważny cel dla Nowego Delhi, które boi się całkowitej zależności Rosji od ChRL.

Ponadto konkurencja między ropą bliskowschodnią, amerykańską i rosyjską może takim firmom jak Reliance, należącą do najbogatszego Indusa Mukesha Ambaniego, zapewnić surowiec w stosunkowo niskich i stabilnych cenach. Jak pokazało ostatnie kilkanaście miesięcy, w zależności od opłacalności transakcji można dość łatwo zmienić źródło surowca sprowadzanego drogą morską.

Tania rosyjska ropa traci przewagę w Indiach. Na dane trzeba poczekać

Wedle portalu Indian Express import rosyjskiej ropy przez indyjskie rafinerie może być w najbliższych miesiącach nieco ograniczony - z powodu różnych czynników, w tym cięć eksportu zapowiedzianych przez Rosję i spodziewanego wyższego popytu ze strony rosyjskich rafinerii, zmniejszenia rabatów oferowanych przez Moskwę na jej ropę dla Nowego Delhi oraz przekroczenia na rynkach przez ropę ural limitu cenowego ustalonego przez G7 na poziomie 60 dolarów za baryłkę.

Jeśli indyjskie firmy zdecydowałyby się na zakup po wyższej cenie, pojawiłyby się trudności z płatnościami za surowiec.

Dostawa rosyjskiej ropy naftowej do Indii zajmuje zwykle około miesiąca. Oznacza to, że wpływ spadku lub wzrostu eksportu rosyjskiej ropy naftowej widać w indyjskich danych importowych dopiero po co najmniej 30 dniach.

Z dużym prawdopodobieństwem - przynajmniej w sierpniu - import z Rosji będzie się utrzymywał na wysokich poziomach, by w kolejnych miesiącach częściowo ponownie ustąpić ropie bliskowschodniej.

