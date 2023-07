Indie: Indyjska populacja dziko żyjących tygrysów wzrosła do 3682 osobników

Indyjska populacja tygrysów, największych żyjących dzikich kotów, wzrosła od 2018 roku z 2967 do 3682 osobników - wynika z raportu przedstawionego w Indiach w sobotę, w którą przypada światowy dzień tygrysa, poinformował portal The Hindu.

Z raportu Wildlife Institute of India (WII) wynika, że populacja wielkich kotów zwiększała się w tych indyjskich rezerwatach, w których nie tylko odtworzono siedliska ale też zapewniono drapieżnikom wystarczającą ilość zdobyczy - poinformowało ministerstwo ochrony środowiska.

Liczenie tygrysów - twierdzi badacz z instytutu WII, Kamar Kureshi - możliwe jest dzięki zainstalowanym pułapkom fotograficznym i oszacowaniu ogólnej liczby zwierząt na podstawie tego, ilu indywidualnym kotom uda się zrobić zdjęcie. Zdaniem eksperta od 2014 r. liczba tygrysów w Indiach wzrasta każdego roku o 5-6 proc. W 2010 roku było ich zaledwie 1706.

Jak oceniła organizacja World Wide Fund for Nature, od początku XX wieku populacja tygrysów kurczyła się błyskawicznie. Wyginęły trzy z ośmiu podgatunków tygrysa. Winę za to ponosi ekspansja miast, kóre zajmują tereny, na których znajdowały się siedliska dzikich zwierząt. "Jeszcze 120 lat temu ogromne obszary Azji zamieszkiwało ok. 100 000 tygrysów, czyli ponad 25 razy więcej niż obecnie" - zauważa portal WWF.

Światowy dzień tygrysa ustanowiono w 2010 roku, by uświadomić opinii publicznej, że tygrysom grozi wyginięcie i by stworzyć międzynarodowy system ochrony tygrysów i ich naturalnych siedlisk.