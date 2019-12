Indie: Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych pożaru w Delhi

Kilkadziesiąt osób mogło zginąć w wielkim pożarze, który wybuchł w niedzielę w jednej z fabryk w Delhi. Dziennik "The Times of India" informuje o co najmniej 43 ofiarach śmiertelnych.

Według mediów pożar wybuchł w niedzielę nad ranem i zaskoczył śpiących w fabryce pracowników. Ponad 50 osób udało się uratować.

Na miejsce przybyło kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Pożary budynków zdarzają się w Indiach dość często ze względu na mało restrykcyjne przepisy oraz częste niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa.