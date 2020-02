Indie kuszą zagranicznych producentów elektroniki

Rząd Indii planuje utworzenie funduszu wspierającego produkcję elektroniki w tym kraju. Do producentów m.in. smartfonów, którzy otworzą fabryki w Indiach, może trafić ok. 6,3 mld dol. W ten sposób w ciągu 5 lat ma powstać 200 tys. miejsc pracy.

Indyjski dziennik ekonomiczny "The Economic Times" powołujący się na źródła rządowe twierdzi, że rząd stara się przyciągnąć do kraju największych graczy na rynku smartfonów. Na celowniku jest przede wszystkim amerykański Apple, koreański Samsung oraz chiński Huawei.

Światowi producenci smartfonów są już obecni w Indiach, lecz produkują przede wszystkim na lokalny rynek. Większość fabryk działa przez pośredników takich jak chiński Foxconn, który organizuje produkcję w Indiach.

Rząd premiera Modiego chce przekonać największe firmy do bezpośrednich inwestycji i przeniesienia produkcji do Indii. Oprócz fabryk składających komórki, miałyby powstać jednostki produkujące baterie i inne podzespoły, których brakuje w tym kraju. Rząd dofinansuje do 25 proc. inwestycji w linie produkcyjne i sprzęt. Kolejne 20-25 proc. kosztów budowy może zostać przekazane koncernom otwierającym fabryki poza specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Większość wsparcia, ok. 5,7 mld dol., będzie pośrednio uzależniona od wielkości eksportu z subkontynentu indyjskiego. Eksperci rządowi pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą ominąć regulacje Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zakazują one bowiem bezpośredniego wsparcia eksportu. Do 31 marca br. WTO nakazała zmianę dotychczasowego systemu wsparcia eksporterów.

Zdaniem ekspertów rynkowych Indie mogą wykorzystać wojny taryfowe między USA i Chinami. Z tego powodu coraz więcej chińskich firm przenosi część produkcji do innych krajów Azji Pd-Wsch., przede wszystkim do Wietnamu.

"W ciągu 5 lat rząd spodziewa się wygenerowania 200 tys. nowych miejsc pracy, eksportu na poziomie 70 mld dol. i wpływów z bezpośrednich podatków na blisko 700 mln dol." - powiedziała osoba pracująca nad funduszem cytowana przez dziennik.

Obecnie Indie eksportują elektronikę o wartości 3 mld USD. Światowy rynek smartfonów warty jest ok. 500 mld dol.