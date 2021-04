Indie: Lawinowo rośnie liczba nowych zakażeń i zgonów z powodu Covid-19

Lawinowy przyrost nowych zakażeń i dwukrotnie wyższa liczba zgonów w porównaniu do piątku skłoniły władze niektórych indyjskich stanów do zaostrzenia restrykcji. W sobotę został pobity kolejny rekord, jeśli chodzi o dobowy przyrost zakażeń - było ich 145 384.

To o blisko 14,5 tys. przypadków więcej niż w piątek, gdy resort zdrowia informował o rekordowej liczbie 131 968 nowych zakażeń - wskazują miejscowe media.

W sobotę ministerstwo podało w swym komunikacie, że podwoiła się też dobowa liczba zgonów. O ile w piątek odnotowano 469 przypadków śmiertelnych, to w sobotę było ich już 794.

Od początku epidemii koronawirusa SARs-CoV-2 w Indiach zaraziło się już 13,21 mln ludzi, a z powodu Covid-19 zmarło tam łącznie 168 436 osób. Indie są trzecim kraje na świecie pod względem ilości zakażeń. Gorsza sytuacja panuje jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz w Brazylii.

Sytuacja pogarsza się stale od ubiegłego tygodnia. W poniedziałek dobowy przyrost zakażeń po raz pierwszy przekroczył próg 100 tys.

W ocenie władz przyczyną zaostrzającej się sytuacji epidemiologicznej jest niechęć Hindusów do przestrzegania restrykcji - w tym do noszenia maseczek w miejscach publicznych. Od lutego, jak przypomina Reuters, indyjskie usługi i handel działają w normalnym trybie. Od tygodnia w wielu stanach obowiązują jednak pewne ograniczenia dotyczące sposobu obsługi klientów.

Najgorsza sytuacja panuje w stanie Maharasztra - trzecim pod względem wielkości i drugim pod względem liczby ludności w Indiach. Jego władze zarządziły zamknięcie wszystkich restauracji, galerii handlowych, a także miejsc sprawowania kultu religijnego. Wprowadzono też zakaz przemieszczania się i podróżowania, by w jakiś sposób zahamować przyrost nowych zakażeń, który stawia pod znakiem zapytania dalszą wydolność systemu ochrony zdrowia. W stolicy stanu, Bombaju, który jest głównym centrum finansowym w Indiach, zabrakło szczepionek.

Lockdown ogłoszony dla Bombaju w piątek ma obowiązywać do poniedziałku. Paradoksalnie, może on doprowadzić do pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, ponieważ pracownicy zatrudnieni okresowo w Bombaju zaczęli masowo opuszczać miasto, co grozi rozprzestrzenieniem się epidemii na niewielkie miasta i wsie wokół metropolii, z których ci ludzie pochodzą.

W ocenie stanowego departamentu ds. kolejnictwa wzmożony ruch pasażerski nie ma związku z restrykcjami, a wynika raczej z faktu, że zbliża się pora zbiorów i napływowa ludność Bombaju wyjeżdża na wieś, by wziąć udział w żniwach.

Niedobory szczepionek, które notabene są produkowane w zakładach farmaceutycznych zlokalizowanych w Indiach, zgłaszają również władze innych indyjskich stanów - pisze Reuters. Indie są jednym z największych producentów takich preparatów na świecie, a na indyjskiej produkcji opiera się w dużej mierze globalny program COVAX, mający gwarantować zaszczepienie ludności uboższych krajów świata.