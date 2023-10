Indie: Media: już od tygodnia trwają poszukiwania polskiego 73-letniego paralotniarza, który zaginął u podnóża Himalajów

Od 23 października trwają poszukiwania polskiego paralotniarza, który zaginął u podnóża Himalajów nieopodal miasta Dharamsala w stanie Himachal Pradesh - poinformował w poniedziałek portal Times of India.

73-letni Andrzej Kulawik ostatni raz widziany był 23 października około południa czasu lokalnego, potem utracono z nim kontakt, a jego radiotelefon nie odpowiada - napisał portal.

Dwa dni później jego paralotnia widziana była na ośnieżonej górze niedaleko wsi Khaniyara. Wysłano tam helikopter ratunkowy, ale jego załoga musiała przerwać operację ratunkową z powodu słabej widoczności.

Miejscowe władze zapowiedziały w poniedziałek rano, że jeśli pogoda na to pozwoli, poszukiwania zostaną wznowione. "Nasz naziemny zespół alpinistów również znajduje się w pobliżu lokalizacji zaginionego pilota i być może w końcu będzie w stanie do niego dotrzeć" - powiedział redakcji Times of India jeden z miejscowych urzędników. Dodał jednak, że biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, szanse Polaka na przeżycie są znikome.