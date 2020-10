Indie: Minionej doby ponad 55 tys. zakażeń koronawirusem i 579 zgonów

Minionej doby w Indiach odnotowano 55 722 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; to najmniej w ciągu ostatnich pięciu dni - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. W związku z Covid-19 zmarło 579 osób - najmniej od prawie czterech miesięcy.

Od wybuchu pandemii w Indiach wykryto 7 550 273 zakażenia SARS-CoV-2 i 114 610 przypadków śmiertelnych w związku z Covid-19.

Obecnie jest 772 055 przypadków aktywnych; to trzeci dzień z rzędu, gdy liczba ta nie przekracza 800 tys. - informuje dziennik "Hindustan Times", powołując się na dane rządowe. Do tej pory wyzdrowiało 6 663 608 osób, czyli odsetek wyzdrowień w Indiach z Covid-19 to aż 88,25 proc.

Indie są drugim po USA krajem na świecie z największą liczbą zakażeń i zgonów w związku z koronawirusem. Według najnowszego zestawienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych wykryto 8 154 594 przypadki SARS-CoV-2, 219 674 osoby zmarły. Na świecie zdiagnozowano już ponad 40 mln infekcji; ponad 1,11 mln osób zmarło.