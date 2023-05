Indie mogą dużo stracić na śladzie węglowym. Rozważają skargę na unijny podatek

Z informacji, do których dotarła Agencja Reutersa wynika, że rząd Indii rozważa złożenie skargi do WTO (Światowej Organizacji Handlu) w związku z propozycją Unii Europejskiej w sprawie nałożenia ceł na importowane produkty najbardziej obciążone śladem węglowym.

W kwietniu tego roku Unia Europejska przyjęła wstępne założenia dotyczące wprowadzenia od 2026 roku pierwszego na świecie globalnego podatku od importu towarów wysokoemisyjnych. Głównie dotyczyć to będzie stali, rudy żelaza, cementu, nawozów sztucznych, wyrobów hutniczych, aluminium, energii elektrycznej i wodoru. Towary, w zależności od potwierdzonego certyfikatem śladu węglowego, obciążone będą cłami na poziomie 20-35 procent.

Rząd Indii sprzeciwia się wprowadzeniu unijnego cła na importowane towary obciążone śladem węglowym

Rząd indyjski, w odpowiedzi na propozycje unijne, zamierza złożyć skargę do WTO wskazując na wprowadzanie pozataryfowych barier dostępu do rynku oraz ustalenie listy towarów, które w szczególny sposób zostaną poddane dodatkowym obciążeniom kosztowym i przez to przestaną być konkurencyjne.

-W imię ochrony środowiska Unia Europejska wprowadza bariery handlowe, które wpłyną nie tylko na eksport z Indii, ale także z wielu krajów rozwijających się - podnosi strona indyjska.

Niebawem w Brukseli spodziewana jest wizyta indyjskiego ministra handlu Piyush Goyala, który z urzędnikami Komisji Europejskiej będzie rozmawiał na temat konsekwencji utrudnień w swobodnej wymianie handlowej. Indie bowiem także mają swoje argumenty. Zwłaszcza teraz, kiedy wiele firm, zamierza znaleźć alternatywne wobec Chin miejsce dla produkcji swoich wyrobów.

Scenariusz, w którym tak zwany unijny podatek klimatyczny wywoła globalną wojnę handlową, wydaje się realny

Doprowadzenie do otwartej wojny celnej, w imię ochrony środowiska naturalnego, jest najgorszym z możliwych scenariuszy, jaki może się zdarzyć.

- Po nałożeniu unijnych ceł początkowo prawie 8 miliardów euro eksportu głównie stali i wyrobów hutniczych, rudy żelaza, cementu i aluminium zostanie objętych cłami, natomiast w 2034 roku podatek obejmie niemal wszystkie produkty eksportowe, między innymi ze względu na wysoki udział energii elektrycznej produkowanej z węgla kamiennego - powiedział cytowany w komunikacie prezes Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych Ajay Sahai.