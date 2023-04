Indie: MSZ: sprzeciwiamy się nadawaniu przez Chiny nowych nazw miejscowościom na naszym terytorium

Ministerstwo spraw zagranicznych Indii oświadczyło we wtorek, że sprzeciwia się działaniom Chin, które postanowiły zmienić nazwy miejscowości, szczytów górskich i rzek leżących w indyjskim stanie Arunaćal Pradeś, do którego Pekin ma roszczenia terytorialne.

"To nie pierwszy raz, kiedy Chiny podejmują taką próbę. Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. Arunaćal Pradeś był, jest i zawsze będzie integralną i niezbywalną częścią Indii. Próby nadawania zmyślonych nazw nie zmienią rzeczywistości" - napisał na stronie internetowej indyjskiego MSZ jego rzecznik Śri Arindam Bagći.

Była to odpowiedź na niedzielne oświadczenie jednego z chińskich ministerstw, które nadało nowe nazwy obiektom geograficznym na terytorium stanu. Chiny twierdzą, że Arunaćal Pradeś stanowi część leżącego na chińskim terytorium Tybetu i nazywają ten indyjski stan "Zangnan".

Próby wprowadzania chińskich nazw dotyczą nie tylko regionu, lecz, jak podaje indyjska gazeta "Global Times", również "dwóch miejscowości, pięciu szczytów górskich, dwóch rzek i dwóch innych obszarów".

"Południowa część Tybetu to terytorium Chin" - powiedziała we wtorek rzeczniczka chińskiego resortu dyplomacji Mao Ning na briefingu w Pekinie.

Biały Dom oświadczył we wtorek, że sprzeciwia się jakimkolwiek jednostronnym próbom wysuwania roszczeń terytorialnych poprzez nadawanie nowych nazw obiektom geograficznym znajdującym się w Indiach.

Chiny i Indie od dziesięcioleci spierają się o przebieg dzielącej te dwa kraje granicy, która rozciąga się na ok. 3,5 tys. km. Nigdy nie została ona formalnie wytyczona, a brytyjscy zarządcy Indii za czasów kolonialnych nie widzieli potrzeby jej wyznaczania. Po uzyskaniu niepodległości przez Indie i aneksji Tybetu przez Chiny władze obu państw nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przebiegu granicy. W 1962 r. Pekin i New Delhi stoczyły wojnę na pograniczu, a chińskie wojska na krótko zajęły część stanu Arunaćal Pradeś. Sytuacja w regionie cały czas jest napięta.

Arunaćal Pradeś to niewielki stan w północno-wschodnich Indiach, położony przy granicy z Bhutanem, Chinami i Birmą.