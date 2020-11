Indie: Najmniej zakażeń koronawirusem od połowy lipca

Dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Indiach spadła do najniższego poziomu od połowy lipca; 29 163 nowe przypadki zgłoszono w ciągu ostatnich 24 godzin, co łącznie od początku epidemii Covid-19 daje 8,87 mln – podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Liczba zgonów w związku z Covid-19 wzrosła o 449 w ciągu ostatnich 24 godzin, przez co obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 130 519 - podał resort.

Hindusi obchodzili w weekend Diwali, hinduistyczne święto światła, a eksperci ostrzegają, że okres świąteczny może doprowadzić do nowego skoku zakażeń.

W Indiach od pewnego czasu obserwuje się jednak stały spadek liczby przypadków, pomimo braku znaczącego spadku ogólnej liczby testów. W ciągu ostatnich 10 dni każdego dnia odnotowywano mniej niż 50 tys. nowych infekcji.

Jednak w stołecznym Delhi utrzymuje się wzrost liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2. Tamtejsze władze zgłosiły 3797 nowych przypadków koronawirusa i 99 zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin; to mniej niż średnia dzienna w zeszłym tygodniu, wynosząca prawie 7000 przypadków. Eksperci ds. zdrowia twierdzą jednak, że liczby w stolicy spadły, ponieważ w weekend przeprowadzono mniej testów.

W minionym tygodniu w związku z Covid-19 w stolicy zmarło ponad 600 osób.