Indie: Najniższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od 10 lipca

W Indiach w ciągu minionej doby odnotowano 26 567 zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Jest to najniższy dobowy przyrost infekcji od 10 lipca. Do tej pory w kraju zgłoszono 9,7 mln przypadków Covid-19.

Dobowy bilans zakażeń spada w Indiach od września, kiedy osiągnął punkt kulminacyjny.

Do tej pory w związku z Covid-19 zmarło w tym kraju 140 958 osób, w tym 385 w ciągu ostatniej doby.

Indie są drugim krajem na świecie z największą liczbą zakażeń po USA (ponad 14,9 mln), a trzecim z największą liczbą zgonów w związku z Covid-19, po USA (ponad 283 tys.) i Brazylii (ponad 177 tys.).