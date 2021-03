Indie: Największy wzrost zakażeń od czterech miesięcy, blisko 41 tys. przypadków

W ciągu minionej doby w Indiach odnotowano największy wzrost zakażeń koronawirusem od czterech miesięcy - 40 953 przypadków. Połowa tych infekcji została zdiagnozowana w najzamożniejszym stanie Maharasztra - poinformowały w sobotę indyjskie władze.

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła o 188, do 159 404. W niektórych regionach kraju wprowadzono ponownie restrykcje epidemiczne.

W stanie Maharasztra, gdzie potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin 25 681 zakażeń koronawirusem, wprowadzono w niektórych okręgach kwarantannę. Według lokalnych mediów, na które powołuje się Reuters, rozważane jest wprowadzenie ogólnego lockdownu.

W Delhi od dwóch tygodni stale rośnie liczba nowych zakażeń, co skłoniło lokalne władze do przyśpieszenia akcji szczepień przeciw Covid-19 do 125 tys. dziennie. Do tej pory w ciągu doby w stolicy podawano około 40 tys. szczepionek.

Rząd ogłosił niedawno plan zaszczepienia 300 mln obywateli, czyli jednej piątej populacji Indii, do sierpnia, ale jak dotąd szczepionki podano 40 mln osób, co spowodowało, że część ekspertów krytykuje władze za wysyłanie wielkich dostaw szczepionek za granicę.

Indie, które są największym na świecie producentem szczepionek wyeksportowały, lub przekazały za granicę w formie darów 60 mln dawek.

W lutym Indyjska Rada Badań Medycznych (ICMR) poinformowała, że badanie wykazały, iż 21,4 proc. Indusów zakaziło się dotąd SARS-CoV-2. W podobnym badaniu w Delhi odsetek zakażonych wyniósł 56 proc.