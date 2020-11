Indie: Najwyższe odszkodowanie dla ofiary handlu ludźmi - równowartość 45 tys. zł

Sąd w Bengalu Zachodnim orzekł jedną z najwyższych rekompensat w Indiach dla nastolatki zmuszanej do prostytucji w Kalkucie. 17-latka z Orisy otrzymała 900 tys. rupii (ok 45 tys. zł). W Indiach mniej niż 1 proc. ofiar uzyskuje odszkodowanie.

Dziennik "Hindu" opisuje historię 17-letniej Induski, która po czterech latach od rajdu policji na dom publiczny w Kalkucie wygrała w sądzie zadośćuczynienie w wysokości 900 tys. rupii. Dziewczynka miała zaledwie 13 lat, gdy trafiła do Sonagachi, największej dzielnicy czerwonych latarni w Azji Południowej.

"Mamy nadzieję, że precedens z Bengalu Zachodniego zostanie zastosowany w innych stanach" - ocenił wyrok z 22 listopada Saptarshi Biswas, dyrektor działu prawnego, indyjskiego skrzydła organizacji International Justice Mission. Organizacje pozarządowe z Kalkuty oceniają zasądzoną sumę odszkodowania jako najwyższą w historii Indii.

Według badań organizacji Sanjog na ok. 38,5 tys. ofiar handlu ludźmi między 2011 i 2019 r., ledwie 77 osób otrzymało pieniężną rekompensatę. "To szokujące, bo to nawet nie jest 1 proc. szacowanej liczby ofiar handlu ludźmi" - powiedziała portalowi Scroll badaczka Pombo Banerjee.

"Zazwyczaj ofiary nigdy nie są informowane o możliwym odszkodowaniu" - mówi portalowi ThePrint Nisha Mehroon z organizacji Sanjog. "Tylko ofiary, które mają wsparcie organizacji pozarządowych, są w stanie założyć sprawę o odszkodowanie. Większość ofiar nie wie, jak poradzić sobie ze wszystkimi procedurami procesowymi" - zauważa w rozmowie z agencją Reutera prawnik Kaushik Gupta z kolektywu Tafteesh, udzielającego pomocy prawnej ofiarom handlu ludźmi.

"Sprawy sądowe ciągną się latami, a na rozprawę trzeba za każdym razem dojechać często z małej miejscowości. To kosztuje, a nie zawsze za takie bilety są zwracane pieniądze" - tłumaczy PAP Jyotsna Kharty, dziennikarka śledcza, zajmująca się tematem handlu ludźmi w północnych Indiach. "Potem przestępcy wychodzą za kaucją i spotykają się na ulicy z ofiarami" - podkreśla.

17-latka z Kalkuty, która wygrała rekordowe zadośćuczynienie, od rajdu policji mieszka w schronisku. "Wiele takich osób nie może powrócić do domów lub swojej społeczności" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Shailaja KC, która od kilkunastu lat zajmuje się śledztwami przeciwko handlarzom dzieci. "Sporo dzieci zostało sprzedanych przez własnych rodziców, zazwyczaj ojców. A byłe prostytutki, nawet jeśli były do tego zmuszane jako dzieci, nie są już mile widziane w rodzinnych wioskach" - dodaje.

Shailaja KC tłumaczy, że trudno oszacować właściwe odszkodowanie. "Trauma i stracone dzieciństwo, stracona rodzina. A mało jest miejsc, gdzie uratowane dzieci mogą się odbudować" - zaznacza.

"Warunki w schroniskach dla kobiet są straszne. Potem, po całej rehabilitacji, zostaje się samą bez niczego, na ulicy" - mówi PAP 24-letnia Jyoti ze wschodniego Delhi, która przeszła cały proces tzw. rehabilitacji po uratowaniu z domu publicznego. "Znam dziewczyny, które po opuszczeniu schroniska wróciły do prostytucji" - dodaje.

Paweł Skawiński