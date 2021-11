Indie: Nowe Delhi zamyka szkoły i planuje lockdown w związku z zanieczyszczeniem powietrza

Nowe Delhi w celu ochrony swoich mieszkańców przed chmurą zanieczyszczonego powietrza zarządza zamknięcie szkół na okres tygodnia - przekazały w sobotę tamtejsze władze. W związku z fatalnym stanem powietrza w stolicy rozważa się też wprowadzenie lockdownu - dodano.

"Od poniedziałku szkoły będą zamknięte, by dzieci nie musiały oddychać zatrutym powietrzem" - oświadczył dziennikarzom premier terytorium stołecznego Arvind Kejriwal.

W sobotę indyjski sąd najwyższy zaproponował wprowadzenie w stolicy lockdownu, by zapobiec dalszemu pogorszeniu się jakości powietrza. "Lockdown z powodu zanieczyszczenia powietrza jeszcze nigdy wcześniej nie miał miejsca. Będzie to zatem rozwiązanie skrajne" - tłumaczył prezes sądu N.V. Ramana.

Liczące 20 mln mieszkańców Nowe Delhi jest najbardziej zanieczyszczoną stolica na świecie według raportu szwajcarskiej organizacji IQAir z 2020 roku. Zły stan powietrza w stolicy Indii spowodowany jest działalnością fabryk, ruchem ulicznym oraz wypalaniem każdej zimy pól przez rolników - zaznaczono w raporcie.

Centralna jednostka odpowiedzialna za kontrolę zanieczyszczenia zaapelowała w piątek do mieszkańców o "ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu" oraz poradziła władzom rządowym, by przygotowały się do "wprowadzenia środków nadzwyczajnych". Według tamtejszego centralnego biura ds. kontroli zanieczyszczeń, zła jakość powietrza utrzyma się co najmniej do 18 listopada z powodu "słabych wiatrów i spokojnych warunków pogodowych w trakcie nocy".

Z doniesień dziennika "Times of India" wynika, że szpitale informowały o znacznym wzroście liczby pacjentów zgłaszających problemy z oddychaniem. "Przyjmujemy 12, 14 pacjentów dziennie na oddział intensywnej terapii. Głównie w nocy, na skutek symptomów powodujących problemy z zaśnięciem i w związku z paniką" - mówił dr Suranjit Chatterjee z sieci stołecznych szpitali Apollo.

Władze Nowego Delhi od lat prowadzą działania mające na celu oczyszczenie stołecznego powietrza - przypomina agencja AFP. Na początku bieżącego roku zaczęły korzystać z ogromnych oczyszczaczy powietrza, które kosztowały 2 mln dolarów. Instalacja składa się z 40 wentylatorów filtrujących po 1000 metrów sześciennych powietrza na sekundę - informowała francuska agencja.

Pomimo zmniejszenia o połowę szkodliwych jednostek w powietrzu instalacja oczyszcza jedynie obszar w promieniu jednego kilometra kwadratowego - tłumaczą inżynierowie, na których powołuje się AFP.