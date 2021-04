Indie: Nowy rekord – ponad 346 tys. zakażonych koronawirusem w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w Indiach liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 346 786 przypadków – powiadomiło w sobotę indyjskie ministerstwo zdrowia. To kolejny rekord pod względem liczby infekcji na świecie i to już trzeci dzień z rzędu. Szpitalom brakuje tlenu dla pacjentów.

Indie "są w uścisku" szalejącej drugiej fali pandemii Covid-19 - zwraca uwagę agencja Reutera. W stołecznym Delhi, gdzie system opieki zdrowotnej jest niedofinansowany, mniej niż co cztery minuty umiera osoba zakażona koronawirusem.

Władze uruchomiły samoloty wojskowe i pociągi do sprowadzenia tlenu do Delhi z odległych zakątków kraju. Telewizja pokazała ciężarówkę z tlenem, która przyjechała do szpitala Batra w stolicy, po tym jak placówka ta ostrzegła, że pozostało jej 90 minut tlenu dla 260 pacjentów.

"Proszę pomóżcie nam zdobyć tlen, dojdzie tu do tragedii" - apelował w piątek na konferencji prasowej szef rządu terytorium stołecznego Arvind Kejriwal do premiera Indii Narendry Modiego.

Kryzys jest odczuwalny również w innych częściach kraju; kilka szpitali wydało publiczne komunikaty, że nie ma tlenu medycznego. Lokalne media donoszą o nowych przypadkach zgonów zakażonych koronawirusem osób z powodu braku tlenu w miastach Dźajpur i Amritsar na północy.

Już w czwartek Indie przekroczyły odnotowany dotąd w USA dobowy rekord 297 430 zakażeń koronawirusem, stając się globalnym epicentrum pandemii, która słabnie w wielu innych krajach - wskazuje Reuters. Indyjski rząd sam ogłosił, że pokonał koronawirusa w lutym, kiedy liczba nowych przypadków spadła do najniższego poziomu.

W ciągu ostatniej doby liczba zgonów w związku z Covid-19 w Indiach wzrosła o 2624 - jest to najwyższy od początku epidemii koronawirusa wskaźnik dzienny zgonów dla całego kraju. Krematoria w całym Delhi są pełne i zwróciły się do pogrążonych w żałobie rodzin o cierpliwość.

Z uwzględnieniem najnowszych danych w Indiach do tej pory odnotowano ok. 16,6 mln przypadków infekcji koronawirusem i 189 544 zgony.