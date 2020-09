Indie: Od 100 dni płonie odwiert gazu

Specjaliści zatrudnieni przez firmę Oil India Limited (OIL) od 100 dni bezskutecznie próbują ugasić płonący odwiert gazu w Asamie. Władze pokładają nadzieje w ekspertach z Kanady, którzy będą pracować na miejscu kolejne 6-8 tygodni.

"Eksperci z Kanady są w drodze do Asamu ze sprzętem do +zabicia+ odwiertu, ale cały proces może potrwać do 6-8 tygodni" - przekazał w parlamencie Asamu minister handlu i przemysłu Chandra Mohan Patowary, cytowany przez dziennik "The Indian Express".

Dotychczasowe próby ugaszenia odwiertu w Baghdźan, który wybuchł pod koniec maja, zabijając dwie osoby, wciąż nie dają rezultatów. W połowie sierpnia zawiodła próba wpompowania błota pod wysokim ciśnieniem do otworu. Najnowszym pomysłem jest rozdzielenie strumienia gazu. "Wtedy ogień i odgłos (płonącego odwiertu - PAP) zostanie zredukowany" - tłumaczy dziennikowi rzecznik firmy OIL Tridiv Hazarika.

Wybuch i pożar odwiertu, który znajduje się w pobliżu parku Narodowego Dibru-Saikhowa, doprowadził do katastrofy ekologicznej. Zniszczone zostały pobliskie plantacje herbaty, z których słynie Asam, i zatruta została woda. Mieszkańcy twierdzą, że odgłos płonącego odwiertu słychać w odległości 5 km.

Według ministra Patowary 3 tys. rodzin zostało przeniesionych do 14 obozów przejściowych - większość z nich wróciła już do domów. Jednak 500 osób wciąż mieszka w dwóch obozach.

Ok. 200 osób, których domy ucierpiały podczas wybuchu, domaga się większych odszkodowań. Agencja IANS podaje, że OIL wypłaciło zaledwie 30 tys. rupii (ok. 1,5 tys. zł) na rodzinę.

W czerwcu Narodowy Zielony Trybunał za szkody dla środowiska i zdrowia publicznego zasądził karę 250 mln rupii (ok. 12,7 mln zł).

Paweł Skawiński