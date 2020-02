Indie: Po 7 miesiącach przerwy w Kaszmirze otwarto szkoły (reportaż)

Około miliona uczniów i studentów w indyjskiej części Kaszmiru powróciło w tym tygodniu do szkół po siedmiu miesiącach przerwy. Wymusiły ją antyrządowe demonstracje lokalnej ludności, wywołane zmianą w statusie regionu.

Uczniowie stracili cztery miesiące nauki, kolejne trzy przypadły na zwyczajową przerwę zimową. Większość indyjskiego Kaszmiru położona jest w górach i co roku zimą panują tam niskie temperatury i pada śnieg.

Od sierpnia 2019 r. indyjskie władze dwukrotnie próbowały otworzyć szkoły, lecz większość rodziców uznała, że nie jest bezpiecznie. "Trwały demonstracje i kto miałby im zapewnić bezpieczeństwo?" - powiedział PAP 42-letni Farooq Bhatt ze Śrinagaru w dolinie Kaszmiru. "Mieliśmy udawać, że wszystko wróciło do normy?" - dodaje.

"Miesiącami żyliśmy jak w okupowanym kraju, dopiero niedawno uruchomiono internet, który jest bardzo powolny" - zauważa. W jego ocenie dzieci ucierpiały przez działania Indii, nie wini za to protestujących.

"Pamiętam z dzieciństwa przerwy w nauce, ale nie aż tak długie" - mówi PAP Abdul Wani, 38-letni biznesmen z Delhi, który urodził się w Śrinagarze. "Chyba każde pokolenie Kaszmirczyków doświadczyło przemocy ze strony armii, również ze strony partyzantów" - wskazuje.

Wani opowiada, jak jeden z jego przyjaciół ucierpiał z powodu bomby domowej roboty, która wybuchła na przystanku autobusowym, innym razem żołnierze grozili uczniom bronią, gdy ci wracali wieczorem do domu. "Baliśmy się o swoje życie. Trauma towarzyszy nam już od szkolnych lat" - podkreśla.

Na początku sierpniu 2019 r. indyjski parlament kontrolowany przez Indyjską Partię Ludową (BJP) Narendry Modiego zniósł artykuł 370 konstytucji, gwarantujący indyjskiej części Kaszmiru specjalny status. Zapewniał stanowi Dżammu i Kaszmir szeroką autonomię, w tym prawo do własnej konstytucji i uchwalania aktów prawnych z wyłączeniem obszarów obrony, komunikacji i spraw zagranicznych. W miejsce zlikwidowanego stanu powołano dwa terytoria związkowe - Dżammu i Kaszmir oraz Ladakh. Terytoria rządzone są bezpośrednio przez władze centralne w Delhi. Jednocześnie aresztowano lokalnych polityków, zawieszono działanie internetu i wprowadzono przepisy zakazujące demonstracji.

Sprzeciw wobec władzy indyjskiej sięga powstania Indii w 1947 r. Kaszmir został wtedy podzielony między Indie i Pakistan wbrew lokalnej społeczności, która żądała niepodległościowego referendum. Pakistan zgadza się na plebiscyt, który określiłby przynależność do Indii lub Pakistanu, ale bez trzeciej opcji - niepodległości dla Kaszmiru. Indie sprzeciwiają się jakiemukolwiek referendum.

Od lat w Kaszmirze regularnie wybuchają protesty, a na lata 90. przypadł szczyt przemocy ze strony zbrojnych rebeliantów oraz armii indyjskiej, która dotknęła lokalną ludność cywilną, w większości wyznającą islam. Według różnych źródeł rebelia i protesty pochłonęły 50 tys. ofiar, a przez ostatnie 20 lat zaginęło ok. 8 tys. osób. W Kaszmirze wciąż odkrywane są masowe groby.

Jednocześnie ok. 150 tys. kaszmirskich panditów z mniejszości wyznającej hinduizm musiała ratować się ucieczką i część z nich wciąż mieszka w obozach dla uchodźców. W indyjskim Kaszmirze pozostało jedynie 2-3 tys. panditów.

"Przez te miesiące bez szkoły rodzice próbowali uczyć dzieci w domach, ale nie to nie to samo" - uważa Wani. "Fajnie będzie wreszcie wrócić do szkoły. Dawno nie widziałem kolegów" - powiedział PAP Asif, 12-letni syn Farooqa.

Z Delhi Paweł Skawiński