Indie: Ponad 20 tys. śmiertelnych ofiar koronawirusa

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Indiach wzrosła we wtorek o 467 nowe przypadki do 20 160 a potwierdzonych infekcji o 22 252 do 719 665 - poinformowały władze.

W poniedziałek Indie wyprzedziły w tej tragicznej statystyce Rosję stając się trzecim najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

Eksperci zwracają uwagę, że zarówno liczba infekcji jak i zgonów wzrasta w Indiach najszybciej od 3 miesięcy.

Mimo to władze znoszą obostrzenia wobec coraz bardziej ponurych perspektyw gospodarczych.

Dotychczasowe zakazy pozbawiły pracy dziesiątki tysięcy ludzi a każdy kolejny dzień obowiązywania restrykcji pogarszał sytuację.

Jednak w kraju liczącym 1,3 mld ludzi wskaźnik zgonów z powodu koronawirusa jest wciąż znacznie niższy niż w innych krajach i wynosi 0,15 na 10 tys. mieszkańców. W USA wynosi on 3,97 a np. w Wielkiej Brytanii 6,65.