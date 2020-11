Indie: Ponad 44 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 481 zgonów

44 tys. nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Indiach w ciągu ostatniej doby; zmarło 481 zakażonych osób - wynika z opublikowanych w środę danych ministerstwa zdrowia.

Najnowszy dobowy bilans przypadków jest o 100 wyższy niż dzień wcześniej. Od dwóch tygodni liczba zakażeń w Indiach utrzymuje się na poziomie ok. 45 tys. dziennie, po dwóch miesiącach systematycznych spadków. Mimo to w ostatnim czasie zaobserwowano ponowny wzrost tempa szerzenia się wirusa w kilku z największych miast kraju, co spowodowało wprowadzenie nowych obostrzeń przez niektóre władze stanowe.

Aby wjechać do Bombaju - dotychczas najsilniej dotkniętego epidemią miasta, które zdołało ograniczyć wzrost zakażeń - podróżni z Delhi, Radźasthanu i Gudźaratu muszą poddać się testowi na koronawirusa przed wjazdem do miasta.

Najwięcej nowych przypadków notuje się w Delhi (6224 w ciągu ostatniej doby) oraz w południowym stanie Kerala (5420). W całym kraju we wtorek wykonano 1,16 mln testów.

Łączny bilans pandemii w Indiach to obecnie 9,22 mln potwierdzonych zakażeń i 134 699 zgonów osób z Covid-19.