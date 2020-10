Indie: Ponad 61 tys. zakażeń koronawirusem i prawie 890 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 61 267 przypadków zakażenia koronawirusem, 884 osoby zmarły - podał we wtorek resort zdrowia tego kraju. Tym samym ogółem od początku pandemii wykryto prawie 6,7 mln zakażeń SARS-CoV-2 i 103 569 zgonów w związku z Covid-19.

Indie, drugi po USA najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa kraj na świecie, od prawie 45 dni odnotowują największy dobowy przyrost przypadków wśród wszystkich państw. W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowano jednak stopniowy spadek liczby zgłaszanych codziennie infekcji.

Obecnie w Indiach 919 023 to przypadki aktywne, do tej pory wyzdrowiało 5 662 490 osób - podaje dziennik "Times of India".

Najwięcej zakażeń stwierdzono do tej pory w stanie Maharasztra na środkowym zachodzie - ponad 1,4 mln, ale wyzdrowiało tam 1,1 mln osób, następnie w stanie Andhra Pradeś na wschodzie - ponad 723 tys. (666 tys. wyzdrowiało) oraz na południu w stanach Karnataka - ponad 647 tys. (522 tys. wyzdrowiało) i Tamilnadu - ponad 625 tys. (569 tys. wyzdrowiało). W północnym stanie Uttar Pradeś zdiagnozowano ponad 417 tys. przypadków, przy czym 366 tys. osób zostało wyleczonych.