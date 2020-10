Indie: Ponad 74 tys. zakażeń koronawirusem, 903 zgony

W ciągu ostatniej doby w Indiach liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 74 442 do ponad 6,62 mln, w związku z Covid-19 stwierdzono 903 zgony - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia Indii.

Tym samym ogółem od wybuchu pandemii odnotowano 102 685 przypadków śmiertelnych.

Indie są jednym z trzech krajów na świecie, gdzie liczba przypadków śmiertelnych w związku z Covid-19 przekroczyła 100 tys., po Stanach Zjednoczonych (ponad 209 tys.) i Brazylii (ponad 146 tys.).

Do tej pory wyleczyło się ponad 5,58 mln osób, 934 427 to przypadki aktywne - informuje dziennik "Times of India".

W zeszłym tygodniu indyjskie władze dalej łagodziły restrykcje związane z pandemią, pozwalając stanom na otwarcie szkół i kin.