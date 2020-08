Indie: Ponad 75 tys. nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od wybuchu pandemii

Władze Indii zgłosiły w czwartek wzrost liczby zakażeń koronawirusem o 75 760, co jest dobowym rekordem od wybuchu pandemii w tym kraju. Zwiększyło to całkowitą liczbę infekcji SARS-CoV-2 do ponad 3,3 miliona - poinformowało ministerstwo zdrowia w Delhi.

Przez ostatnie dwa tygodnie potwierdzano w Indiach ponad 60 tys. nowych infekcji dziennie.

Resort zdrowia zgłosił również w czwartek 1023 zgony w ciągu ostatnich 24 godzin, co daje łącznie 60 472 ofiary śmiertelne Covid-19 w Indiach.

Według ministerstwa w kraju przeprowadza się średnio ponad 800 tys. testów dziennie. Podano również, że 76 proc. chorych wróciło już do zdrowia, a współczynnik śmiertelności wynosi 1,84 proc.

Indie są najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem Azji, zarówno pod względem liczby infekcji, jak i ofiar śmiertelnych. Zajmują trzecie miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią, pod względem łącznej liczby zakażeń.

Jednak współczynnik liczby zgonów do liczby mieszkańców jest w Indiach znacząco niższy niż w innych krajach. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, w Brazylii i USA zmarło około 55 osób na 100 tys. mieszkańców, a w Indiach nieco ponad 4.