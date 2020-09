Indie: Ponad 83 tys. nowych zakażeń koronawirusem i ponad 1000 kolejnych zgonów

W ciągu ostatniej doby w Indiach zgłoszono 83 347 nowych zakażeń koronawirusem, ale przyrost dobowy infekcji w kraju spada w porównaniu z zeszłym tygodniem, gdy sięgał nawet 98 tys. W związku z Covid-19 zmarło minionej doby 1085 osób - podał w środę indyjski resort zdrowia.

Łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w Indiach do ponad 5,6 mln, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 90 tys.

Oczekuje się, że w ciągu kilku tygodni Indie staną się najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem na świecie, wyprzedzając Stany Zjednoczone, gdzie do tej pory prawie 6,9 mln ludzi zostało zakażonych SARS-CoV-2.

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało, że przy wskaźniku wyzdrowień przekraczającym 80 proc. w kraju jest obecnie mniej niż 1 milion aktywnych przypadków koronawirusa.

Dyrektor generalny Indyjskiej Rady Badań Medycznych (ICMR) Balram Bhargava powiedział we wtorek, że szczepionki o skuteczności co najmniej 50 proc. zostaną zatwierdzone do stosowania przeciwko koronawirusowi. To kryterium wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), bowiem żadna szczepionka na choroby układu oddechowego nie jest w 100 proc. skuteczna - powiedział Bhargava.